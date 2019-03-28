Tika'nın Afganistan'da Yenilediği Kütüphane Hizmete Açıldı
53 dakika önce
TİKA tarafından Afganistan'da Herat Gıyasiye Üniversitesinin yenilenen kütüphane ve konferans salonu hizmete açıldı.
TİKA tarafından Afganistan
'da Herat Gıyasiye Üniversitesinin yenilenen kütüphane ve konferans salonu hizmete açıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan Herat Gıyasiye Üniversitesinin kütüphane ve konferans salonu yenilendi. TİKA yenilediği kütüphane ve konferans salonuna kütüphane rafları, çalışma ve toplantı masaları, projektör gibi teknik ekipman desteği de sağladı. Açılış töreninde konuşan Batı Havzası Ulema Şurası Başkanı ve Gıyasiye Üniversitesi kurucusu El-Hacc Mevlevi Hüdadad Salih, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekerek, " Türkiye
'nin Afganistan'ın dini kurumlarına gösterdiği alaka ve muhabbetten dolayı teşekkür ediyorum ve bu ilginin devamlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
TİKA Afganistan Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar
da, üniversitenin imkanlarının geliştirilmesi ve kütüphanesinin zenginleştirilmesi yolunda katkıda bulunmaktan son derece memnun olduklarını, aynı kültür ve medeniyet coğrafyasına mensup olan iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi anlamında çalışmalarına hız vereceklerini ifade etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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