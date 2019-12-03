TİKA'nın Bosna Hersek'teki arama kurtarma eğitimleri tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde 26 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek'in Mostar şehrine bağlı Blagay bölgesinde 'Doğada Arama Kurtarma İleri Eğitimi (ADAMEP)' tamamlandı.



Bosna Hersek'in Blagay bölgesinde düzenlenen Doğada Arama Kurtarma İleri Eğitim Programın'nda; TİKA ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde Bosna Hersek Federasyonu ve Republika Srpska Sivil Koruma İdareleri personeli ile 10'dan fazla şehirdeki dağ arama kurtarma ekibinden toplam 27 kişiye eğitim verildi.



Kursiyerlere doğada arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin ekibin organizasyonu, intikal şekli, kurtarma yapılacak alana gidilmesi, kurtarma yöntemleri gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.



Bosna Hersek'in güneyindeki Velez dağında ve Buna nehri vadisinde düzenlenen ortak tatbikat sonrası 27 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi. Sertifika töreni T.C. Mostar Başkonsolosu Kudret Oytan, Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakan Danışmanı Samir Agiç, Bosna Hersek Republika Srpska Sivil Koruma İdaresi Başkan Yardımcısı Biljana Pajiç, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ve İHH Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi Genel Koordinatörü Emre Yerli'nin katılımları ile gerçekleştirildi.



İHH Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi Genel Koordinatörü Emre Yerli tarafından yapılan konuşmada söz konusu eğitimlerle Bosna Hersek'te kaliteli kadroların yetiştirmeleri ve olası afet durumunda kendine yetecek arama kurtarma ekiplerini oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. İHH olarak TİKA işbirliğinde bu tür eğitimlere devam edeceklerini ifade eden Yerli, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.



Bosna Hersek Republika Srpska Sivil Koruma İdaresi Başkan Yardımcısı Biljana Pajiç konuşmasında, eğitim programının gerçekleşmesinde katkı veren tüm kuruluşlara teşekkürlerini iletirken eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerleri de tebrik etti.



TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Alımcı yaptığı konuşmada, Bosna Hersek ve Arnavutlukta yakın zamanda yaşanan deprem felaketinin bu tür eğitimlerin ve arama kurtarma alanında yetişmiş elemanlarının ne kadar önemli ve değerli olduğunu hepimize gösterdiğini ifade etti. Alımcı, işbirliklerinden dolayı özellikle Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığına, İHH ve AFAD'a teşekkürlerini sunarak insanların hayatlarının kurtarılmasına vesile olan bu tür eğitimlerinin devam etmesini temmeni ettiğini söyledi.



Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakan Danışmanı Samir Agiç yaptığı konuşmada Bosna Hersek'teki arama kurtarma görevlilerine eğitim gerçekleştiren eğitmenlere katkılarından ve tecrübelerini aktardıklarından dolayı tebrik ederek bakanlık olarak projeden çok memnun kaldıklarını ve projenin devam edilmesi için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.



T.C. Mostar Başkonsolosu Kudret Oytan tarafından yapılan konuşmada insanların hayatlarına dokunan eğitmen ve kursiyerleri tebrik ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olacağını da ifade etti. Oytan, TİKA, İHH ve AFAD'ı tebrik ederek iki ülke ve kurumları arasındaki işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Arama kurtarma görevlilerinin her türlü afette en kısa sürede hazır olabilen ve etkili müdahale edebilen birimler olabilmeleri için bu tür tatbikat ve eğitimlerin son derece önemli olduğunu belirtti. - ANKARA