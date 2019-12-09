Son Dakika Haberleri: TİKA'nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni dersliklere kavuştu
Son Dakika Güncel TİKA'nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni dersliklere kavuştu - Son Dakika

TİKA'nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni dersliklere kavuştu

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da bir liseye inşa ettiği ve öğrencilere beş yeni derslik kazandıran ek blok hizmete açıldı.

TİKA'nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni dersliklere kavuştu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da bir liseye inşa ettiği ve öğrencilere beş yeni derslik kazandıran ek blok hizmete açıldı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kampala'daki 1200 öğrenci kapasiteli Nateete Müslüman Lisesine beş derslik ve iki ofis şeklinde ek blok inşa edildi.

Öğrencilerin kalabalık sınıflarda zor şartlarda eğitim almak zorunda kaldığı okula yeni derslik kazandıran blokun açılış törenine, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu, Uganda Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Genel Müdürü Mulindwa Ismael ile okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Alp, eğitim sektöründe Türkiye'nin Uganda'ya destek vermeye devam edeceğini belirterek Ugandalı öğrencilere Türkiye'nin eğitim burslarına başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

TİKA Koordinatörü Acu da öğrencilere hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalarını tavsiye etti.

Okulun Müdürü Bagaala Ahmed Luyirika, inşa edilen yeni blokun öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için çok önemli olduğunu belirterek Türkiye'ye ve TİKA'ya verilen destek için teşekkür etti.

Türkiye, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'asgari ücret' açıklaması: Alınan vergiler sıfırlanacak
Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:04:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'nın desteğiyle Ugandalı öğrenciler yeni dersliklere kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]