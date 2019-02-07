Tika'nın Faaliyetleri Cape Town'da Tanıtıldı

CAPE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ve Türkiye
'nin Pretorya Büyükelçiliği tarafından Güney Afrika
'da düzenlenen panelde TİKA'nın Güney Afrika'daki projeleri tanıtıldı.
Panelde konuşan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika'da çok zengin bir Osmanlı mirası olduğunun altını çizerek, "TİKA iki ülkenin ortak tarihi bağlarının gün yüzüne çıkmasında ve daha ileriye taşınmasında bugüne kadar önemli işler yaptı ve yapmaktadır. Bunun en önemli göstergesi Güney Afrikalıların teveccühü ve iki ülke ilişkilerindeki ilerlemedir." diye konuştu.
TİKA Pretoria
Koordinatör Yardımcısı Egemen Şener ise "Güney Afrika'da bakıma muhtaç AIDS'li çok sayıda çocuk var. Bu alanda çocuklara yönelik hizmet veren Mohau Çocuk Bakım Merkezinin ciddi manada altyapı eksikliği vardı. Bu eksiklikler TİKA tarafından giderilerek yüzlerce çocuğun sağlıklarına daha hızlı kavuşmalarına katkı sağlandı." dedi.
TİKA olarak Güney Afrika'da kültürel alanlarda da faaliyet gösterildiğini dile getiren Şener, "Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadelede önemli yerlerden biri olan Soweto
Camisi'nin restorasyonunu yaptık." ifadelerini kullandı.
Tarihi öneme sahip cami restore edildi
Soweto Camisi'nin Güney Afrika'da apartheide (ırk ayrımcılığı) karşı verilen mücadelede sembol bir öneme sahip olduğunun altını çizen Şener, "Cami, ırkçı rejim tarafından bombalı saldırıya maruz kalmış. Bu caminin restorasyonunu yaparak ülke tarihine ışık tutmayı hedefledik." diye konuştu.
Güney Afrika'da çok geniş bir Osmanlı mirasının bulunduğunu vurgulayan Şener, "Bu ülkedeki Osmanlı mirasımıza sahip çıkmak çalışmalarımızın bel kemiğini oluşturuyor. Kıtanın her tarafının sömürüldüğü ve insanların köleleştirildiği bir dönemde bizim burayla ilişkilerimiz eğitim ve insana yatırımla başlamış. Bu bölge insanı için çok büyük bir anlam ifade etmektedir." dedi.
"Türk büyükelçiliğine ve TİKA'ya çok teşekkür ederiz"
Osmanlı Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams ise TİKA'nın Güney Afrika'da faaliyete başlamasından bu yana çok önemli altyapı desteği aldıklarını ve bu desteklere paralel olarak takımın sportif başarılarının da sürekli arttığını söyledi.
Osmanlı Kriket Kulübünün çok büyük ve köklü bir aile olduğunu belirten Abrahams, "Kulübümüze büyük destek veren Türk büyükelçiliğine ve Serdar Çam nezdinde TİKA'ya çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Panele farklı ülkelerden üst düzey bürokrat ve büyükelçilerin yanı sıra ülkede Osmanlı mirasını temsilen Osmanlı Kriket Kulübü yöneticileri, Nurul Hamidiye
Mescidi Vakfı yöneticileri ile Güney Afrikalılar ve Türkler katıldı.