TİKA'nın Filistinli eski çalışanının kardeşi:

İsrail'in Nefha Hapishanesi'nde tutuklu olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki eski çalışanı Filistinli Muhammed Murteca'nın kasıtlı olarak "tıbbi ihmale" maruz bırakıldığı belirtildi.

Kardeşi Midhad Murteca AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin uzun süredir mide rahatsızlığı olduğunu ve İsrail'in 7 aydır endoskopi yapılmasını engellediğini söyledi.

Murteca'nın "halsizlik, sırt, boğaz ve kemik ağrılarından" muzdarip olduğunu dile getiren Midhad, "Ağabeyim İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz bırakılıyor." dedi.

Ağabeyinin hapishanelerde de görülen yeni tip koronavirüse (Kovis-19) yakalanmasından endişe duyduklarını aktaran Midhad, "İsrail hapishanesindeki klinik, ilaç temin etmiyor, mahkumların hastalıkları ne olursa olsun ağrı kesicilerle geçiştiriliyor." diye konuştu.

Muhammed Murteca 12 Şubat 2017'de Türkiye'ye gelmek için Gazze'den ayrıldığı sırada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve İsrail mahkemesi tarafından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına üye olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum edilmişti.