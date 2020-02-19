TİKA'nın Gine'de kurduğu eğitim serası ilk mahsullerini verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'nın Gine'de kurduğu eğitim serası ilk mahsullerini verdi - Son Dakika

TİKA'nın Gine'de kurduğu eğitim serası ilk mahsullerini verdi

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'nin 600 bin nüfuslu Koba şehrinde kurduğu sera ilk mahsullerini verdi.

TİKA'nın Gine'de kurduğu eğitim serası ilk mahsullerini verdi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'nin 600 bin nüfuslu Koba şehrinde kurduğu sera ilk mahsullerini verdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın, başkent Konakri'ye 5 saat uzaklıktaki Koba'da, 240 öğrencinin eğitim gördüğü Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okuluna 312 metrekare plastik örtülü, yandan havalandırmalı, damla ve yağmurlama sulama sistemli eğitim serası kurduğu belirtildi.

Seranın, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin modern üretim tekniklerini pratikte uygulamalarına olanak sağlayacağı kaydedilen açıklamada, yıl boyunca 8 tona yakın ürün elde edilerek okulun bütçesine önemli oranda katkı sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, okulun günlük su ihtiyacını giderecek, 12 ton kapasiteli su deposunun da devreye sokulduğu ifade edildi.

Okul Müdürü Jeams Deen Toure, söz konusu projenin Gine genelinde bir ilk olduğunu belirterek, "Bunu TİKA gerçekleştirdi. TİKA okulumuzun su sorununu da çözdü." dedi.

Bakanlık yetkilileri ve Koba şehrinde yaşayanların, Türkiye'nin yaptırdığı serayı ziyaret ettiğini belirten Toure, "TİKA'dan okulumuzun diğer ihtiyaçları için de yardım bekliyoruz. Okul kalkınırsa şehir halkı da bundan faydalanacak, onlara da eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gine'de tarım ve hayvancılık alanında yüksek okul düzeyinde biri Koba'da diğeri Mamou şehrinde olmak üzere 2 okul bulunuyor.

Konakri'ye kara yolu ile 15 saat uzaklıktaki Farana şehrinde yer alan ülkenin tek ziraat fakültesinde dahi eğitim serası bulunmuyor.

Afrika, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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