TİKA'nın hediye ettiği mobil ofis araçları Özbeklerin uzağını yakın kılıyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Özbekistan'a yaklaşık 4 yıl önce hediye edilen mobil ofis araçları, Özbeklerin uzağını yakın kılıyor.

TİKA tarafından Eylül 2018'de Özbekistan Adalet Bakanlığına bağlı Devlet Hizmetleri Ajansına hediye edilen 20 mobil ofis aracı sayesinde ülkenin en uzak köşelerinde bile devlet hizmetleri verilebiliyor.

Güneş enerjisi üreten panellerle donatılmasından dolayı elektriğin olmadığı bölgelerde bile hizmet verebilen mobil ofis araçları, ülkenin en uzak köşelerine kadar giderek vatandaşların ayağına devlet hizmetlerini götürüyor.

Devlet hizmetleri kurumlarınca sunulan 200'e yakın hizmetin büyük bir kısmının verilebildiği mobil ofis araçlarının her biri yılda ortalama 10-12 bin kilometre yol katediyor.

Taşkent bölgesinde kullanılan mobil ofis araçları, başkente 80 kilometre uzakta bulunan Parkent Dağı eteklerindeki Sanganak köyüne giderek onlarca vatandaşa çeşitli devlet hizmetleri sundu.

Dağlık bölgede yaşayan vatandaşlar, ilçe merkezine gitmeden kendileri için gerekli devlet hizmetlerini aldı.

100'e yakın farklı devlet hizmetini sunma imkanına sahip

Devlet Hizmetleri Ajansı Basın Sözcüsü Sevara Zakirova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın hediye ettiği ve özel donatılmış 20 mobil ofisin, devlet hizmetlerinin ülkenin en uzak köşelerine kadar ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Kurumun noter, vergi, miras, sigorta ve tapu hizmetleri, şirket kurma, çalışma izni ve ruhsatı, doğum belgesi, kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleri, elektrik, gaz, su ve diğer fatura ödemeleri, belge ve evrak tescili, kreş ve okul kaydı, emeklilik ve askerlik işlemleri, özel ve tüzel kişilerin doğal gaz ve elektrik abonelikleri, inşaat ve mimarlık izinleri başta olmak üzere yaklaşık 200 çeşit hizmet verdiğini aktaran Zakirova, bu mobil ofislerin 100'e yakın farklı devlet hizmetini sunma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Zakirova, mobil ofis araçlarının her sene 1 milyondan fazla kişiye devlet hizmeti sunduğunu ve her aracın yılda 10-12 bin kilometre mesafe katettiğini anlatarak, "Mobil ofis araçları, uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların uzağını yakın kılması ve devlet hizmetlerinin 'halkın ayağına kadar gitmesi' için hafta sonları da çalışarak vatandaşlara devlet hizmetlerinin verilmesinde kolaylıklar sağlıyor." dedi.

"Vatandaşların uzağını yakın kılıyor"

Devlet Hizmetleri Ajansı Taşkent Ofisi yetkilisi Erkin Doripov da özel olarak yerleştirilen güneş paneli sayesinde bağımsız enerji ve internet bağlantısı temin edilen mobil ofis araçlarının elektriğin olmadığı yerlerde bile hizmet verebildiğini vurgulayarak, bunun uzak yerleşim alanlarında çok işe yaradığını belirtti.

İhtiyaç duyulan uzak bölgelerin önceden belirlendiğini ve mobil ofislerin bu bölgelere gittiğini dile getiren Doripov, "Sadece Taşkent İl Müdürlüğünce 2021'de 1 milyondan fazla kişiye devlet hizmetleri verildiyse, bunun 170 bine yakını mobil ofis araçları üzerinden uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlara sağlandı. İnsanların vaktini ve parasını tasarruf etmesine de yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

"Mobil ofislerin en üst Özbek makamlarınca takdir edilmesi bizleri mutlu ediyor"

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney, Sanganak köyüne gidip hizmet veren mobil ofis aracını ziyaret ederek, vatandaşlara verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Tüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu araçların hiç durmadan il ve ilçe merkezlerinden uzakta, taşrada yaşayanlara çeşitli hizmetler götürdüğünü belirterek, üzerine güneş paneli takılan ve uydu vericisi ile internet sağlanan özel donatılan mobil ofis araçlarının özellikle taşraya, devlet hizmetlerini sunma imkanının kısıtlı olduğu uzak köylere hizmet götürmesi amacıyla geliştirildiğini kaydetti.

Mobil ofislerin, Özbek makamlarınca takdir edildiğini vurgulayan Tüney, şunları kaydetti:

"Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin bir bölgesine yaptığı çalışma ziyaretinde TİKA'nın bu mobil ofis araçlarını görünce merak ederek gidip görmüş ve çok beğenmiş. En üst düzey Özbek makamlarınca övülmek, takdir edilmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. TİKA olarak sağladığımız mobil ofislerle Özbek halkının hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz."