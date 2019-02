Tika'nın Irak'ta Yenilediği Türk Şehitliği Açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restorasyonu yapılan Türk Şehitliği açıldı.

Açılışa, TİKA Başkanı Serdar Çam ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, büyükelçilik çalışanları, TİKA Bağdat ofisi personeli, Türkmen Kardeşlik Ocağı yetkilileri ve bazı Türkmen vatandaşlar katıldı.



Çam, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA olarak şehitliğin korunması ve yaşatılması çalışmalarına katkı sunabilmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



"Rabbim bu şehitlere layık olmayı bizlere nasip etsin." ifadesini kullanan Çam, toprağın üstü kadar altının da hazinelerle dolu olduğu bir bölgede bulunulduğunu, Osmanlı denildiği zaman ortak bir paydada hep birlikte hareket etmenin akla geldiğini belirtti.



Çam, "Her birimiz kendi bulunduğumuz devletimiz ve mekanımızda ait olduğumuz kültüre uygun hareket etmeye çalışıyoruz ancak bir yer var ki hangi devlette olursak olalım hiçbir zaman kendimizi ayrı görmediğimiz bir alan. İşte bu şehitlerin mekanı ve böyle bir maneviyatın olduğu şehir hepimizi birleştiren, bütünleştiren ve ortak paydaları sağlayan bir ülke olarak görüyorum." dedi.



Bütün şehitlere layık olmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Çam, Türk şehitliğinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi için uğraşacaklarını ifade etti.



"PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ediyoruz"



15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Çam, Türkiye'nin birçok alanda mücadele verdiğini belirtti. Darbe girişiminde çok sayıda şehit verildiğini dile getiren Çam, şunları kaydetti:



"Günlerce cenazeler kaldırıldı. Acı günler geçirdik. Şimdi PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Dünyanın her yerindeki terör örgütleriyle mücadele eden bir Türkiye var. Somali'den Afganistan'a kadar barışın tesisi için mücadele eden diplomatları, askeri ve polisleri var. Bunun bedeli ne ise ödemeye hazır olan bir devletimiz var. Tek bir inanç doğrultusunda ecdadımızın yaptığı gibi dünyaya huzurun, barışın, selamın yayılması ve sağlanması için çaba sarf etmek."



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da büyükelçilik nasıl Türkiye toprağı ise üzerinde durdukları toprakların da aynen Anadolu toprakları gibi olduğunu dile getirdi. Yıldız, "Türkler için vatan kutsaldır. Verilen can ve enerjinin, bunların hiçbir hesabı yok. Bugün üzerinde durduğumuz topraklar her ne kadar mezar taşları temsili de olsa, isimsiz de olsa, kefensiz de olsa bunların her biri, vatan olarak bildiğimiz topraklar için canlarını feda etmişlerdir." dedi.



TİKA Başkanı Çam, Bağdat temaslarının ardından Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesini, sonra da Kerkük'ü ziyaret edecek.



Çam, Kerkük'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından restore edilen Kayseri Çarşısı'na gidecek, daha sonra yağmurdan etkilenerek çökme tehlikesi geçiren Osmanlı Kışlası'nda incelemelerde bulunacak.

