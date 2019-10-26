Son Dakika Haberleri: TİKA'nın Kenya'daki tanıtım standına büyük ilgi
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TİKA'nın Kenya'daki tanıtım standına büyük ilgi

17 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kenya'daki İnovasyon ve Araştırma Bienali'nde kurulan tanıtım standı, ülkedeki akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

TİKA'nın Kenya'daki tanıtım standına büyük ilgi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kenya'daki İnovasyon ve Araştırma Bienali'nde kurulan tanıtım standı, ülkedeki akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" ve "Kenya'nın Dört Büyük Hedefi" alt başlığıyla 22-25 Ekim'de Kenya'nın en büyük ve saygın üniversitelerinden Kenyatta Üniversitesi'nin düzenlediği İnovasyon ve Araştırma Bienali kapsamında kurulan tanıtım standı, akademisyen ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Tanıtım standında TİKA'nın Kenya ve tüm dünyada yürüttüğü kalkınma yardımlarına ilişkin tanıtım filmleri gösterildi, gelen ziyaretçilere TİKA faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye Bursları ve FETÖ'yle mücadele hakkında da bilgi verildi.

Kenya'nın dört büyük hedefi

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından açıklanan program doğrultusunda, ülkede 2030 yılına kadar gıda güvenliği, eri?ilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sosyal konut sayısının artırılması ve işsizlikle mücadele kapsamında imalat sanayinin güçlendirilmesi olmak üzere dört ana başlığın öncelenmesi hedefleniyor. Bu alanlarda kamu ve akademi dünyasının yaptığı çalışmalar Kenya hükümeti tarafından destekleniyor.

TİKA, Nairobi'de 2012'den beri gerçekleştirdiği yüzden fazla projeyle Kenya'nın dört büyük hedefine destek veriyor. TİKA'nın Kenya'daki faaliyetleri sağlık, eğitim, tarım, su hijyeni ve kapasite geliştirme programları üzerinde yoğunlaşıyor.

Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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