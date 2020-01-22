TİKA'nın Misurata'da inşa ettiği hastane Libya Sağlık Bakanlığına devredildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık TİKA'nın Misurata'da inşa ettiği hastane Libya Sağlık Bakanlığına devredildi - Son Dakika

TİKA'nın Misurata'da inşa ettiği hastane Libya Sağlık Bakanlığına devredildi

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Libya'nın Misurata kentinde inşa edip donanımını tamamladığı hastanenin Libya Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin protokol imzalandı.

TİKA'nın Misurata'da inşa ettiği hastane Libya Sağlık Bakanlığına devredildi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Libya'nın Misurata kentinde inşa edip donanımını tamamladığı hastanenin Libya Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin protokol imzalandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Libya Sağlık Bakanlığı, Başkanlığın Libya'daki merkez binasında düzenlenen törende, Misurata Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi'nin Libya makamlarına devri ve devir sonrası çalışmalara ilişkin üçlü protokole imza attı.

Protokol, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç ile Libya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Taher Abdulaziz tarafından imzalandı.

Törende, TİKA Orta Doğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz ile yeni görevlendirilen TİKA'nın Libya Trablus Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe de hazır bulundu.

Söz konusu protokolle, Türkiye Sağlık Bakanlığı, merkezin açılması ve işletilmesi noktasında Libya Sağlık Bakanlığına teknik, eğitim ve personel desteği sağlayacak.

TİKA, Misurata'daki fizik ve tedavi merkezinin inşaatını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2016'da tamamladı. Hastanenin kullanımı için ambulans, gerekli görüntüleme cihazları ve diğer tıbbi ekipmanların temini geçen yıl sonunda tedarik edildi.

Merkezin hizmete girmesiyle Libya'da yaşanan iç savaş sonrası büyük yıkım yaşayan Misurata şehri halkının ve yakın kentlerde yaşayanların savaşa bağlı yaşadığı fizyolojik travmaların etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip hastane, kadın, erkek, çocuk fizik tedavi bölümleri ile acil ortopedik müdahale olmak üzere 4 bölümü bünyesinde barındırıyor. Hastanede 38 tedavi bölmesi ve 2 tedavi havuzu bulunuyor.

Hastanenin aylık ortalama 6 bin hasta kapasitesiyle hizmet vereceği öngörülüyor.

Mısrata, Libya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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