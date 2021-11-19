TİKA'nın modernizasyonunu gerçekleştirdiği Tunus Zeytune Üniversitesi Kütüphanesi hizmete başladı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından modernizasyonu gerçekleştirilen Tunus Zeytune Üniversitesi Kütüphanesi kullanıma açıldı.

TİKA Tunus Ofisi tarafından modernizasyonu gerçekleştirilen Zeytune Üniversitesi Kütüphanesi'nde yapılan açılış törenine, Zeytune Üniversitesi Dekanı Abdullatif Buazizi, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ve Türkiye'nin Tunus Eğitim Ateşesi İlyas Yavuz katıldı.

Açılış töreni öncesinde iş birliğini ilerletmeyi hedefleyen mutabakat zaptı Zeytune Üniversitesi Dekanı Buazizi ve TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci tarafından imzalandı.

Açılış töreninin ardından AA muhabirine konuşan Buazizi, "TİKA ile yaptığımız iş birliği neticesinde kütüphanemizde kitap takibini yapmak ve dijital ortamda saklamak için gerekli alt yapı sağlandı. TİKA ile yaptığımız iş birliğini ilerletmenin yanı sıra bunun diğer Türk kurumlarıyla da yapılacak iş birlikleri için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum." dedi.

TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci de bu iş birliğinden memnun olduklarını belirterek yaptıkları yenilemeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Elektronik veri tabanı ve barkodlu kayıt sistemi kurulumu projesinin teslimini gerçekleştirdik. Kurduğumuz kütüphane otomasyon sistemi sayesinde kütüphane bünyesinde bulunan aralarında el yazması eserlerin de olduğu 40 bin kadar kitap elektronik ortama kaydedilecek. Bu sayede bu eserlerin muhafazası ve güvenliği sağlanacaktır."

Yapılan otomasyon sistemi ile Tunus akademi camiasının ve öğrencilerin bu kaynaklara erişiminin çok daha kolay ve hızlı gerçekleşeceğini belirten Cebeci, "Bu projemizin, yapılan araştırmalara, ilmi çalışmalara önemli ve anlamlı bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Zeytune Üniversitesi'ne, akademi çevresine ve öğrencilere hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

TİKA'nın kütüphanede kurduğu sistem ile kitapların etiketlenerek ID numarası oluşturuluyor. Raf adresi ve gerekli diğer tüm bilgilerin muhafaza edildiği ID kimlikleri radyo frekans dalgaları ile çalışan otomasyon sistemine kaydedilecek, böylece eserlerin takip ve güvenliğinin pratik bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

TİKA ile Zeytune Üniversitesi arasında 2019 yılında, Kayravan İslami Araştırmalar Merkezi ve Rakada Müzesi'nde bulunan yazma eserler, mushaflar ve pek çok tarihi belgenin restorasyonu, arşivlenmesi ve dijitalleştirilmesi alanlarında iş birliğine yönelik bir protokol imzalanmıştı.