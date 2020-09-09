TİKA'nın Myanmar'ın Covid-19 ile mücadelesine desteği sürüyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar'ın Covid-19 salgınıyla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla Rakhayn eyaletinde görevli sağlık personeline tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Covid-19 ile aylardır başarılı bir şekilde mücadele eden Myanmar'da ve özellikle Rakhayn eyaletinde vakalar son günlerde hızla artış gösteriyor. İlk salgın vakasının görülmesinden bu yana verdiği desteklerle her zaman Myanmar'ın yanında olan TİKA, ülkedeki faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Rakhayn İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen eyaletteki sağlık personeli ve gönüllü sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere TİKA tarafından sağlanan koruyucu malzemeler, gerçekleştirilen törenle Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığına teslim edildi. Sağlık ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen törende Büyükelçi Kerem Divanlıoğlu'na teşekkür mektubu sunuldu. Medyanın geniş bir katılımıyla gerçekleştirilen tören sonrası yardım malzemelerinin eyalete transfer süreci başlatıldı. - ANKARA