TİKA'nın onardığı Kerkük Kayseri Çarşısı esnafa teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'nın onardığı Kerkük Kayseri Çarşısı esnafa teslim edildi - Son Dakika

TİKA'nın onardığı Kerkük Kayseri Çarşısı esnafa teslim edildi

6 saat önce

Irak'ın Kerkük kentinde yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılmasının ardından esnafa teslim edildi.

TİKA'nın onardığı Kerkük Kayseri Çarşısı esnafa teslim edildi, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılmasının ardından esnafa teslim edildi.

Kerkük Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Eyad Tarık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın onardığı çarşının esnafa teslim edildiğini söyledi.

Tarık, çarşının teslim edilmesiyle esnafın da yüzünün güldüğünü belirtti.

Tarihi çarşının orijinal dokusunu bozmamaları konusunda esnaftan taahhüt aldıklarını ifade eden Tarık, Türkiye'ye yardımları dolayısıyla teşekkür etti.

Çarşının 27 yıllık esnafından Nazım Altuncu, talimat vererek bu tarihi eseri yeniden hayata kazandıran ve ekmek teknelerini kurtaran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Altuncu, muhteşem onarımla çarşıya 100 yıllık ömür kazandırıldığını söyledi.

Esnaf Aydın Kemal de "TİKA'nın onarım müdahalesi olmasaydı çarşı yıllar boyunca kullanılmaz halde kalabilirdi." ifadesini kullandı.

Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım 2018'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

Kayseri, Kerkük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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