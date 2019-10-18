Son Dakika Haberleri: TİKA'nın onardığı Valide Sultan Camisi'nde ilk mevlit
Son Dakika Güncel TİKA'nın onardığı Valide Sultan Camisi'nde ilk mevlit

TİKA'nın onardığı Valide Sultan Camisi'nde ilk mevlit

28 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Sırbistan'ın Sjenica şehrindeki tarihi Valide Sultan Camisi'nde ilk mevlit okundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Sırbistan'ın Sjenica şehrindeki tarihi Valide Sultan Camisi'nde ilk mevlit okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açılışını yaptığı camide, cuma namazını ardından mevlit programı düzenlendi.

Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan tarafından yaptırılan camideki programa katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, tarihi yapıların ortak kültür ve dostluğun bir parçası olduğunu belirtti.

Valide Sultan Camisi'nin bölgenin en güzel yapılarından biri olduğunu kaydeden Bilgiç, Sancak bölgesi ve Boşnakların Sırbistan ile Türkiye arasında dostluk köprüsü görevi üstlendiğini vurguladı.

Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında bu caminin yanı sıra birçok TİKA projesini de açtığını anımsatarak, Türkiye'nin Sancak ve Sırbistan'a destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerlere de Allah'tan rahmet dileyen Bilgiç, Sancak halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat da TİKA aracılığıyla Türkiye tarafından restore edilen tarihi Valide Sultan Camisi'nin 150 yıl önce inşa edildiğini aktardı.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic de bölgede yaşayan Müslümanların, Türkiye'nin gücünden güç aldıklarını vurguladı.

Bu arada, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin tek selatin camisi olma özelliği taşıyan Valide Sultan Camisi'nin kapısına da Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde onarıldığına dair bir kitabe de asıldı.

TİKA'nın onardığı Valide Sultan Camisi'nde ilk mevlit

Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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