TİKA'nın Pakistan'da kadınlara yönelik uyguladığı Mikrobahçecik Projesi tamamlandı - Son Dakika

TİKA'nın Pakistan'da kadınlara yönelik uyguladığı Mikrobahçecik Projesi tamamlandı

17.12.2020 17:35
TİKA'nın Pakistan'da kadınlara yönelik uyguladığı Mikrobahçecik Projesi tamamlandı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından, Pakistan'daki kadınların evde kendi sebzelerini yetiştirebilmesini sağlamak amacıyla başlatılan Mikrobahçecik projesi, eğitimlerini tamamlayan 200 kadına, gerekli üretimi yapabilmeleri için verilen malzeme desteği ile tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından, Pakistan'daki kadınların evde kendi sebzelerini yetiştirebilmesini sağlamak amacıyla başlatılan Mikrobahçecik projesi, eğitimlerini tamamlayan 200 kadına, gerekli üretimi yapabilmeleri için verilen malzeme desteği ile tamamlandı.

Projenin son aşamasında eğitimlerini tamamlayan kadınlara malzemeler, Başkent İslamabad'da yapılan törenle teslim edildi.

Törene, Ravalpindi Kalkınma Otoritesi Başkanı Tarık Mahmut Murtaza, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut, Behbud Vakfı Başkanı Abida Malik ile projeden faydalanan kadınlar katıldı.

Törende konuşan Ravalpindi Kalkınma Otoritesi Başkanı Tarık Mahmut Murtaza, TİKA tarafından haziran ayında başlatılan Mikrobahçecik projesinin çok ilgi gördüğünü ve önemli bir başarı hikayesi olduğunu belirtti. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin de projeye yönelik farkındalığı artırdığını belirten Murtaza, projenin diğer belediyeler ve kamu kurumlarınca da ilgi gördüğünü ifade etti.

Kadınların güçlendirilmesi amacıyla yürütülen proje sayesinde, kadınlara kendi evlerinde, balkonlarında ve bahçelerinde organik sebze yetiştirebilecekleri ortam sağlanırken, ev ekonomilerine de katkıda bulunmaları amaçlanıyor. Model olarak ortaya konulan projenin, sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla da aralıklı olarak denetlenmesi planlanıyor. - ANKARA

TİKA'nın Pakistan'da kadınlara yönelik uyguladığı Mikrobahçecik Projesi tamamlandı
TİKA'nın Pakistan'da kadınlara yönelik uyguladığı Mikrobahçecik Projesi tamamlandı
TİKA'nın Pakistan'da kadınlara yönelik uyguladığı Mikrobahçecik Projesi tamamlandı

İslamabad, Pakistan, Ankara, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'nın Pakistan'da kadınlara yönelik uyguladığı Mikrobahçecik Projesi tamamlandı - Son Dakika


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