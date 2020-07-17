TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu - Son Dakika

TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu

TRT Belgesel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından inşa ve restore edilen eserleri merkezine alan "İzler ve Çizgiler" belgeselini izleyiciyle buluşturacak.

TRT Belgesel, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından inşa ve restore edilen eserleri merkezine alan "İzler ve Çizgiler" belgeselini izleyiciyle buluşturacak.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti

"İzler ve Çizgiler", Bosna-Hersek'i ziyaret eden ilk bölümüyle 19 Temmuz Pazar 22.00'de ekranlarda olacak. Belgeselde, TİKA tarafından dünyanın dört bir yanında inşa ve restore edilen eserler tanıtılacak.

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, belgesele ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç arkadaşlarımızın özellikle de Grafiti'ye merak duyan arkadaşlarımızın ilgiyle izleyeceği bir belgesel bu. Bu alanda önde gelen Türk sanatçıların Osmanlı yadigarı eserlerle, ülkemiz adına gerçekleştirdiğimiz projelerle karşılaşmasını, izlenimlerini izleyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bosna - Hersek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:18 Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 15:27 İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:32 Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi
16:18
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
15:27
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 16:42:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]