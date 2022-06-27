TİKA'nın Sudan'da kurduğu Suni Tohumlama Merkezi, ISO 9001 Kalite Belgesi aldı - Son Dakika
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TİKA'nın Sudan'da kurduğu Suni Tohumlama Merkezi, ISO 9001 Kalite Belgesi aldı

27.06.2022 20:26

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sudan'ın Cezire Eyaletindeki Menagil ilçesinde kurduğu Sudan Türkiye Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezi, ISO 9001 kalite belgesine sahip oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sudan'ın Cezire Eyaletindeki Menagil ilçesinde kurduğu Sudan Türkiye Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezi, ISO 9001 kalite belgesine sahip oldu.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Cezire Eyaleti Valisi İsmail Avadallah el-Akıb ile görüşmesinin ardından kalite belgesini valiye takdim etti.

Medeni şehrinde gerçekleştirilen teslim törenine, Eyalet Üretim ve Ekonomi Kaynakları Bakanı Abdulmunim Hasan Halife, Merkez Müdiresi Maha Emin Muhammed, bakanlık ve merkez yetkilileri katıldı.

"Belge, merkeze dünyanın tüm kapılarını açacak"

Vali Akıb, görüşmede, TİKA'ya gösterdikleri alakadan dolayı çok teşekkür ederek belgenin, merkeze dünyanın tüm kapılarını açtığını, merkez için büyük kazanç olduğunu belirtti.

TİKA Hartum Koordinatörü Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce başkanlığımız tarafından donatılan merkezin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olması, ürünlerini gerek iç piyasada ve gerekse başta çevre ülkeler olmak üzere dış pazarlarda satabilmesi için önemli bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu belgenin, Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezinin başta biogüvenlik olmak üzere belli bir kalite standardında ve ortamında üretim yaptığını garanti ettiğini belirten Özden, kalite belgesini veren şirketin, 3 yıl boyunca belli aralıklarla denetim yapacak olmasının merkezin sürdürülebilirliğine de önemli bir katkı sağlayacağını aktardı.

ISO 9001 projesinin yürütücüsü Abdulmuttalib İbrahim ise merkezin ISO 9001 kalite belgesi almasının, yerel, bölgesel ve uluslararası seviyelerde pazarlama konusunda merkeze büyük katkısı olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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