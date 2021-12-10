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TİKA, Özbekistan'da iş Türkçesi eğitim semineri düzenledi - Son Dakika

TİKA, Özbekistan'da iş Türkçesi eğitim semineri düzenledi

10.12.2021 17:15
TİKA, Özbekistan'da iş Türkçesi eğitim semineri düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından İş Dünyası Eğitim Programı (İŞDEP) kapsamında Özbekistan'da iş Türkçesi eğitim semineri yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından İş Dünyası Eğitim Programı (İŞDEP) kapsamında Özbekistan'da iş Türkçesi eğitim semineri yapıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi Türkçe öğretmenleri tarafından 29 Kasım-10 Aralık'ta Semerkant'taki Uluslararası İpek Yolu Üniversitesi ve Taşkent Devlet Şarşinaslık Üniversitesinde verilen iş Türkçesi eğitim seminerlerine çok sayıda Özbek öğrenci katıldı.

İki hafta devam eden eğitim semineri kapsamında turizm Türkçesi, sağlık turizmi Türkçesi, ofis ve yazışma Türkçesi ile işletme, bankacılık ve uluslararası ticaret Türkçesi gibi başlıklarla her biri 40 saatlik dersler verildi.

Eğitim seminerinin sonunda Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesinde sertifika töreni düzenlendi.

Üniversitenin Türkoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Cumali Şabanov, burada yaptığı konuşmada, iş Türkçesi derslerine Özbek öğrencilerin çok büyük ilgi gösterdiğini kaydederek, seminerlere öngördükleri 80 katılımcı yerine 200'den fazla öğrencinin katıldığını belirtti. Şabanov, iş Türkçesi eğitim seminerlerini düzenlemesinden dolayı TİKA'ya ve Türkçe öğretmenlerine teşekkür etti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney de yurt dışındaki ilk iş Türkçesi eğitiminin Özbekistan'da düzenlendiğini aktararak, Özbekistan ile Türkiye arasında ticari-ekonomik ilişkilerin giderek arttığı bir dönemde iş Türkçesi öğrenmenin önemli olduğunu vurguladı. Tüney, TİKA olarak bundan sonra da ülkede Türkçe eğitimi seminerleri düzenlemeye destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Törende söz alan Türkçe öğretmenleri de ata yurdu Özbekistan'da Türkçe öğrenmeye yönelik büyük bir ilgi gördüklerini söyleyerek, bu tür eğitimlerin kardeş halklar arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

İş Türkçesi eğitimine katılan Özbek öğrenciler ise Türkçeyi, özellikle iş Türkçesini bir Türk öğretmenden öğrenmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayarak, Özbekçeye yakın olmasından dolayı Türkçe öğrenmede herhangi bir zorluk çekmediklerini ifade etti.

Törenin sonunda iş Türkçesi semineri katılımcılarına sertifikaları takdim edildi. Özbek kursiyerler, Türkçe öğretmenlerine geleneksel Özbek kıyafetleri hediye etti.

Özbekistan, Türkiye, Özbek, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Özbekistan'da iş Türkçesi eğitim semineri düzenledi - Son Dakika


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