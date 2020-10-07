TİKA Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi kuruyor - Son Dakika

TİKA Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi kuruyor

07.10.2020 12:06
TİKA Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi kuruyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordiansyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan hükümetinin ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz konaklamasını sağlamak amacıyla başlattığı "Kimsesizler Evi" (Panahgah) Projesi'ne katılarak İslamabad'da ilk ücretsiz konaklama tesisinin temelini attı.

Türk İşbirliği ve Koordiansyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan hükümetinin ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz konaklamasını sağlamak amacıyla başlattığı "Kimsesizler Evi" (Panahgah) Projesi'ne katılarak İslamabad'da ilk ücretsiz konaklama tesisinin temelini attı.

Başkent İslamabad'ın Tarnol bölgesinde düzenlenen temel atma törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ile ulusal yardım kurumu Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) Genel Müdürü Aon Abbas Buppi katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Yurdakul, Türkiye'nin, Pakistan hükümetinin sosyal projelerine destek vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Pakistan'ın önemli projelerinden biri olan Panahgah'ın İslamabad'daki tesisinin temelini atmak benim için çok özel bir an. İnşallah ihtiyacı olanlara hizmet etmek için kurulan bu tesisin çok kısa sürede açılışını da yaparız." diye konuştu.

Yurdakul, Türkiye ve Pakistan'ın her türlü durumda birbirine destek veren iki ülke olduğunu, bunun böyle devam edeceğini dile getirdi.

Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) Genel Müdürü Aon Abbas Buppi yaptığı konuşmasında TİKA'nın kimsesizler evi projesinin Başbakan İmran Khan'ın yakın zamanda başlattığı girişim ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Tesisin tamamlandıktan sonar Türkiye ve Pakistan dostluğunun bir sembolü olacağını ifade etti.

Projeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Umut ise Pakistan Başbakanı İmran Han'ın başlattığı Panahgah projesi için TİKA'ya talep geldiğini aktardı.

Kalacak yeri olmayan ya da başka nedenlerle evine ulaşamayan insanların konaklamasını sağlamak için başlatılan proje kapsamında, İslamabad'a 5 tesis inşa edileceğini söyleyen Umut, "Bu projenin ülke geneline yayılması isteniyor. Model olarak İslamabad'da 5 tesis açılacak. Bunun birinin yapımı için başbakanlığın TİKA'dan bir talebi oldu. TİKA olarak günlük 100 kişinin konaklayabileceği ve yine günlük, sabah ve akşam 400 kişilik yemeğin çıkacağı bir tesis kuruyoruz." ifadelerini kullandı. - ANKARA

TİKA Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi kuruyor
TİKA Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi kuruyor
TİKA Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi kuruyor

İslamabad, Pakistan, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi kuruyor - Son Dakika

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