TİKA Pakistan'da iki kız okulunu yeniledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA Pakistan'da iki kız okulunu yeniledi - Son Dakika

TİKA Pakistan'da iki kız okulunu yeniledi

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da toplam bin kız öğrencinin eğitim gördüğü iki okulu yenileyerek eğitim araç ve gereci desteğinde bulundu.

TİKA Pakistan'da iki kız okulunu yeniledi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da toplam bin kız öğrencinin eğitim gördüğü iki okulu yenileyerek eğitim araç ve gereci desteğinde bulundu.

Lahor kentinin alt gelir grubundan kişilerin yaşadığı bölgelerinden Mansura'daki Gazali Eğitim Vakfına bağlı iki okulun yenilenmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut, Necip Fazıl Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü sahibi Profesör Emced İslam Emced ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada projeye ilişkin detaylar veren TİKA Koordinatörü Umut, bin öğrencinin okuduğu iki okulun eğitim altyapısının geliştirilerek kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Gazali Eğitim Vakfı Başkanı Vakar Anjum Jafri ise binaları yenilenen okullarda okuyan öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alma şansına eriştiklerini ifade etti.

Geçen ay Türkiye'de düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen Pakistanlı yazar Emced ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülün kendisine değil tüm Pakistan halkına sunulduğunu vurguladı.

Pakistan ve Türkiye arasında tarihten gelen yakın bir ilişki olduğunu söyleyen Emced, projenin Pakistan'ın kültür başkenti Lahor'da hayata geçirilmesinin, ülkenin kültür ve eğitimine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Açılışta öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri de sunuldu.

Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak
İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:16 Gürcistan'da tutuklanan cinayet zanlısı Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
21:16 Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı - Son Dakika
21:10 EVCİL HAYVANLAR ARTIK ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YOLCULARLA SEYAHAT EDEBİLECEK - Son Dakika
21:05 İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
21:05 Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:22:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA Pakistan'da iki kız okulunu yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]