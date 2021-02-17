TİKA, Pakistan'da "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu - Son Dakika

TİKA, Pakistan'da "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu

17.02.2021 16:13
TİKA, Pakistan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bal Arısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde, modern tekniklerle arı araştırmalarının yapılacağı "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Bal Arısı Araştırma Enstitüsü bünyesinde, modern tekniklerle arı araştırmalarının yapılacağı "İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı" kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, laboratuvarda, Pakistan'da üretilen balların yaklaşık yüzde 20'sinin kalite kontrol testi yapılabilecek.

İslamabad'da düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve eşi Zlatomira Yurdakul, Pakistan Tarım Araştırmaları Konseyi Başkanı Prof. Muhammad Azeem, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve araştırma merkezi uzmanları katıldı.

Büyükelçi Yurdakul, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi dostluğa vurgu yaparak, TİKA'nın Pakistan'ın ekonomik kalkınması için hayata geçirdiği projelerden gurur duyduklarını belirtti.

Azeemise TİKA'nın Pakistan'ın doğrudan ihtiyacı olan arı araştırma laboratuvarını hızlı bir şekilde kurup hizmete sunmasının heyecan verici olduğunu söyleyerek, iki kurum arasındaki ilişkinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

TİKA İslamabad Program Koordinatörü Umut da arıcılığın ve bal üretiminin Pakistan için öneminin farkında olduklarını ifade ederek, ilerleyen süreçte bu alandaki projelerin devam edeceğini kaydetti.

TİKA, araştırma amacıyla enstitüye 50 Türk tipi arı kovanı da hibe etti.

Mustafa Yurdakul, Pakistan, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Pakistan'da 'İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı' kurdu - Son Dakika


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