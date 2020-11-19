TİKA, Pakistan'da kız öğrencilerin eğitim gördüğü okulu yeniledi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kız öğrencilerin eğitim gördüğü okulu tadilattan geçirdi.

Başkent İslamabad'ın Alipur Mahallesi'nde Pakistan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, 237 kız öğrencinin eğitim gördüğü okulun yenilenen yüzü için tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, eski Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral M. Asıf Sandila, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yurdakul ve Sandila, yenilenen derslikleri ziyaret ederek okulla ilgili bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'ın eğitim ve sosyal kalkınma alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çabaların daima içerisinde olacaklarını ifade ederek TİKA'nın bu tür projelerinin devam edeceğini belirtti.

Yenilenen okulu ve derslikleri gezdiği sırada çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüğünü ifade eden Yurdakul, "Onlar mutlu olduğu sürece biz de mutlu oluyoruz." dedi.

TİKA İslamabad Koordinatörü Umut da TİKA'nın Pakistan'da çeşitli alanlarda birçok faaliyet gerçekleştirdiğini, bu alanlardan birisinin de eğitim olduğunu dile getirdi.

Umut, Pakistan'da nüfusun neredeyse yüzde 60'ının 30 yaşın altında olduğunu kaydederek hem genç nüfusun örgün eğitime yönlendirilmesi hem de beceri kazanması amacıyla mesleki eğitime yönlendirilmesinin TİKA'nın öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Eğitime desteği iki şekilde anladıklarını vurgulayan Umut, "Birincisi eğitim verilen mekanların fiziksel yeterliliklerinin güçlendirilmesi. İkincisi ise eğitim kalitesinin artırılması." dedi.

Umut, Alipur kız okulunun yenilenmesinin TİKA, Pakistan Milli Eğitim Bakanlığı ve Moawin Vakfı iş birliğinde yapıldığını kaydetti.

Eksi Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sandila da TİKA'ya çabaları için teşekkür etti.