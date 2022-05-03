TİKA, Ramazan Bayramı'nda Afgan yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Alaaddin Yetimhanesi'nde çocukların neşeli bir bayram geçirmeleri için eğlence programı düzenledi.

Programa, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve büyükelçilik yetkilileri ile TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Zühtü Çal ve kurum çalışanları katıldı.

Çocuklar getirilen dönme dolapta kahkahalar atarak eğlenirken, TİKA yetkilileri çocuklara dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, çeşitli yiyecek ve içecekler dağıttı.

Maskot eşliğinde farklı aktivitelerle neşelenen çocuklar, ip atladı, voleybol, basketbol, badminton ve çeşitli oyunlar oynadı.

Ayrıca, 100'den fazla çocuğa 500'er Afgani (yaklaşık 90 TL) bayram harçlığı dağıtıldı.

Büyükelçi Erginay, çocuklarla tek tek ilgilendi ve yetimhane yetkililerinden sorunlarına dair bilgiler aldı. Çal ve kurum çalışanları da çocuklara oyunlarında eşlik etti.

"Afganistan'da çok güzel faaliyetlerimiz oldu"

Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik ve Türk kurumlarıyla Afganistan'da çok önemli yardım faaliyetlerinde bulunduklarını, binlerce ton insani yardım malzemesi getiren İyilik Treni'nin 4'üncüsünün her vilayetteki dağıtım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Alaaddin Yetimhanesi'ne TİKA'nın sürekli yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Erginay, Afgan halkına sunulan yardımları önemsediklerini belirtti.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına buraya yardım etmeleri çağrısı yapan Erginay, "Yetimhanelere de bu çerçevede çok özel bir önem verildi. Birkaç yetimhanede hem iftar programı düzenledik hem de bugün gördüğünüz gibi yetim çocukları eğlendirmek, onlara moral aşılamak için bir faaliyet gerçekleştiriliyor." dedi.

Kız ve erkek çocuklarla beraber güzel bir bayram geçirdiklerini aktaran Erginay, yardım faaliyetlerinin bayram sonrası da devam edeceğini kaydetti.

Erginay, "Biz bütün ramazan boyunca olduğu gibi bu bayramda da çocukları yalnız bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hem devlet olarak hem de STK'larımız olarak Afganistan'da çok güzel faaliyetlerimiz oldu." şeklinde konuştu.

Çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Zühtü Çal ise, şunları söyledi:

"Çocuklar gülünce dünya gülüyor. Sadece yetimleri değil, tüm çocukları güldürmek zaten bizim hedeflerimizden bir tanesi. Mutlu çocuk, mutlu dünya. Tabii yetim olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bu kardeşlerimiz burada zor hayat şartları altında yaşıyorlar. TİKA olarak biz de yetimlere çeşitli dönemlerde çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu bayram günü de onlarla beraber olalım, bayramı onlarla geçirelim, onları mutlu edelim düşüncesiyle böyle bir etkinlik yaptık."

Yetimhanenin yurtlardan sorumlu müdür yardımcısı Azize Azizi de TİKA'nın daha önce de çeşitli yardımlarda bulunduğunu, yetimhanede yaşayan çocukların zor bir kış atlattığını kaydetti.

Azizi, "Bugün TİKA yardımıyla çocuklar mutlu oldular, gülüyorlar. Bu imkanı TİKA sağladı ve tüm kalbimle daimi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yetimhanede yaşayan 12 yaşındaki Mercan Nuri, bugün arkadaşlarıyla beraber çok eğlendiğini dile getirerek, "Çok mutlu olduk. Çok eğlendik. Hayatımın en güzel günü bugündü. Teşekkür ederim." dedi.

9 yaşındaki bir başka yetim Hediye Şefik ise "Bugün oyun oynadık. Top oynadık. Çok şey yedik." diye konuştu.

Gıda, elbise ve kışlık yakacak temininde sıkıntı yaşanıyor

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasıyla ülkede derinleşen ekonomik kriz, yetimhaneleri de sarstı.

Yetimhanelerde sık sık elektrik kesiliyor, su akmıyor, mevcut jeneratörler de ihtiyaca cevap vermiyor. İçme suyu temininde de sıkıntılar yaşanıyor. Yetimhane binası, odaları ve yemekhanesinin de hijyen açısından ciddi sorunları bulunuyor.

Yetimhanelerdeki en önemli sorunlar gıda, elbise, ilaç ve tıbbi malzeme, kırtasiye ürünleri ve kışlık yakacak yetersizliği olarak sıralanıyor.

TİKA'nın Kabil, Herat ve Mezar-ı Şerif ofisleri, zaman zaman ülkede bulunan yetimhanelere, gıda, elbise, yakacak gibi çeşitli yardımlar yaparak ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunuyor.