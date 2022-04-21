TİKA, Ruanda'da 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika
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TİKA, Ruanda'da 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı

21.04.2022 23:00
TİKA, Ruanda'da 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ruanda'da ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan dolayısıyla gıda paketi ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ruanda'da ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan dolayısıyla gıda paketi ulaştırdı.

Gıda paketleri Ruanda'daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere başkent Kigali'de Ruanda Müftülüğüne törenle teslim edildi.

Teslim törenine Türkiye'nin Ruanda Büyükelçisi Burcu Çevik, Ruanda Müftüsü Şeyh Salim Hitimana ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Çevik, törende yaptığı konuşmada, "Geçen yıl olduğu gibi bu ramazanda da TİKA tarafından sağlanan yardımları Ruanda Müslüman toplumuna ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin Ruanda Müslüman toplumuyla iş birliğinin devam edeceğini belirten Çevik, son dönemde farklı sivil toplum kuruluşlarının Ruanda'ya yönelik ilgisinin arttığını memnuniyetle gözlemlediğini ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapan Çevik, "Yardım faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, altyapı gibi alanlarda da çalışmalar yürütülmesi, Ruanda ile olan iş birliğimizi sürekli kılmak açısından yararlı olacaktır." diye konuştu.

Ruanda Müftüsü Şeyh Hitimana ise Türk sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinden memnun olduklarını ifade ederek, "Ruandalı Müslümanlara verilen eğitim ve burs desteğinin devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

Hitimana, kendilerine gönderilen yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sundu.

TİKA, Ruanda'da 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı
TİKA, Ruanda'da 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı
TİKA, Ruanda'da 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı

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Müslüman, Türkiye, Ruanda, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Ruanda'da 500 aileye ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika


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