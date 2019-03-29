Tika Saraybosna'daki Hünkar Camisi'nin Kalem İşlerini Yenileyecek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ilk cami olan 562 yıllık Hünkar (Fatih Sultan Mehmed) Camisi'nin içindeki kalem işleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ilk cami olan 562 yıllık Hünkar (Fatih Sultan Mehmed) Camisi'nin içindeki kalem işleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenecek.



TİKA tarafından 2014'te dış cephesi de onarılan tarihi caminin kalem işlerinin aslına uygun olarak yenilenmesine ilişkin protokol, TİKA ile Bosna Hersek İslam Birliği yetkililerince imzalandı.



TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in Türkiye nezdinde her alanda olduğu gibi kalkınma ve iş birliği alanında da özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.



Bosna Hersek'te üç alanda projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Alımcı, "Odaklandığımız ilk nokta, işsizliğin azaltılabilmesi noktasında kırsal kalkınma projeleri yürütebilmek. İkincisi, idari ve sivil altyapıların yenilenmesi, eğitim, sağlık, kültür alanında birçok projenin yürütülmesi. Üçüncü de ortak tarihi mirasımız olan eserlerin ayağa kaldırılması." diye konuştu.



Hünkar Camisi'nin maruz kaldığı savaşlara ve yıkımlara rağmen hala ayakta olduğunu vurgulayan Alımcı, İshakoğlu İsa Bey tarafından dönemin Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'e hediye edilen bu caminin, şehrin ilk camisi olması dolayısıyla da önemli olduğunu söyledi.



Caminin zemin katı, iç restorasyonu, dış cephesinin yenilenmesi ve minaresinin onarımınının da TİKA tarafından yapıldığını anımsatan Alımcı, kalem işlerinin yenilenmesi için protokolü de bugün imzaladıklarını dile getirdi.



Proje çiziminin sürdüğünü aktaran Alımcı, Anıtlar Kurulundan onay çıkmasının ardından çalışmalara başlanacağını ifade etti.



Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te 24 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, bu süre zarfında ülke genelinde yaklaşık 82 milyon dolar değerinde 850 proje gerçekleştirdiklerini aktardı.



Cami imamı Sadrudin İsceric de caminin Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'yı fethinden 6 yıl önce, yani 1457'de inşa edildiğini anımsatarak, Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarılan caminin, daha sonraki dönemde sadece dış cephesinin yenilendiğini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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