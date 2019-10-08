Son Dakika Haberleri: TİKA, savaş mağduru çocuklar için futbol sahası yeniledi
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TİKA, savaş mağduru çocuklar için futbol sahası yeniledi

28 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcü futbolcular Şota, Arçil ve Revaz Arveladze kardeşlerin kurduğu Arveladzeebi Vakfı iş birliğinde, 2008'deki Güney Osetya Savaşı'nın mağduru çocuklar için yenilenen futbol sahasının açılışı yapıldı.

TİKA, savaş mağduru çocuklar için futbol sahası yeniledi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Gürcü futbolcular Şota, Arçil ve Revaz Arveladze kardeşlerin kurduğu Arveladzeebi Vakfı iş birliğinde, 2008'deki Güney Osetya Savaşı'nın mağduru çocuklar için yenilenen futbol sahasının açılışı yapıldı.

Başkent Tiflis yakınlarındaki Tserovani köyünde yaşayan çocuklara hizmet verecek çok amaçlı sahanın açılışına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Trabzon spor'un unutulmaz eski futbolcularından Arçil ile futbolcu ağabeyi Revaz Arveladze katıldı.

2008'deki Güney Osetya Savaşı mağduru yaklaşık 2 bin çocuk için yenilenen sahanın açılış töreninde konuşan Yazgan, "Gürcistan ile Türkiye arasındaki dostluk, bizim ve Arveladze kardeşler arasındaki dostluk gibi sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

Yazgan, projeye imza atan TİKA ve tüm taraflara teşekkür etti.

Revaz Arveladze ise "İnsanlar, Gürcistan'da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde nerede olursa olsun nerede iyilik yaparsa yapsınlar farketmez, bugün bu işi yapacak fırsata kavuştuğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

Demirdağ da Arvaladzeebi Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal projede çocuklara ihtiyaç duydukları spor malzemesi ve ekipmanlar ile çok amaçlı halı sahasının TİKA tarafından teslim edildiğini belirterek, "Dünyadaki bütün çocuklar bizim için ayrı yere sahiptir. TİKA dünyanın neresinde olursa olsun çocuk odaklı projeleri her daim önemsemiştir." dedi.

Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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