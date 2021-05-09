TİKA, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu - Son Dakika

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Şili'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 300 gıda ve hijyen kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliği tarafından Şili İslam Merkezi ile Rabbani Merkezine teslim edildi.

Şili'nin başkenti Santiago'nun tek camisi ile Rabbani Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler altında düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, Şili İslam Merkezi Sorumlusu Yusuf Husein ve Rabbani Merkezi Sorumlusu Abdul Matin Vicente katıldı.

Kolilerin teslim edildiği Şili İslam Merkezi ile sufilerin kurduğu Rabbani Merkezi yetkilileri, salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin arttığını ancak yardımların azaldığını belirterek, bu yardım dolayısıyla Türkiye'ye, halkına ve kurumlarına teşekkür etti.