TİKA Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Boşnakların çoğunlukta bulunduğu Sancak'taki Novi Pazar (Yeni Pazar) kentinde ramazan kumanyası dağıttı.

Söz konusu yardım, Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ve TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Mete Anaç'ın katılımıyla gerçekleşti.

Başol, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Sancaklıların yanında olduğunu, Sancaklıların mutluluğu ve refahı için çalıştığını belirterek "Türkiye'nin bu anlamda en önemli kurumları arasında yer alan ve Sancak'ta 200'den fazla proje gerçekleştiren TİKA, bu yıl da her yıl olduğu gibi geleneksel olarak ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtımı yapmaktadır. Bu yıl, TİKA, Sırbistan'da 25 farklı noktada 2 binden fazla ramazan kumanyası dağıtacak." ifadesini kullandı.

TİKA Belgrad Program Koordinatörü Anaç da "Kurum olarak Sırbistan'da kurulduğumuz 2009'dan beri Türkiye'nin yardım elini Sırbistan'da mümkün mertebe her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlaşma kültürünün hakim olduğu bu ramazan ayında da 2 bin yardım kumanyasını Sırbistan'ın muhtelif bölgelerine vermeyi planlıyoruz. Bu gıda yardım paketlerini, Sancak bölgesinden Novi Pazar'dan bugün başlatıyoruz." diye konuştu.