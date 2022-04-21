TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika
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TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

21.04.2022 17:36
TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, ihtiyaç sahiplerine 250 ramazan kumanyası dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, ihtiyaç sahiplerine 250 ramazan kumanyası dağıttı.

Ramazan ayı boyunca Sırbistan'ın 25 farklı bölgesinde 2 bin ramazan kumanyası dağıtacak olan TİKA, ülkenin Novi Sad şehrinde, İslam Birliği Vojvodina Müftülüğü işbirliğinde ihtiyaç sahiplerine 250 ramazan kumanyası ulaştırdı.

TİKA tarafından hazırlanan ramazan kumanyaları, Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Zilkic, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın Vojvodina Bölgesi için 500 kumanya tedarik ettiğini ve dağıtımların gelecek günlerde de süreceğini ifade etti.

TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı
TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı
TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı
TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı
TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

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İslam Birliği, Sırbistan, Ramazan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika


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