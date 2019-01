Tika Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Devam Edecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TİKA, misyon ve vizyonundaki değer ve hedeflerden sapmadan sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' gerçeğine göre, politika ve proje üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Tüm olanaklarımızla bunun arkasında duracak ve güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.



Bakan Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen "TİKA Ankara Buluşması" programına katıldı.



TİKA'nın Türk milletinin inandığı değerleri, arkasında durduğu düşünce ve fikirleri temsil eden, uluslararası etkisi bulunan son derece güçlü bir kurum olduğunu ifade eden Ersoy, kurumun tüm dünyada dil, din, ırk ayırt etmeksizin yardım bekleyenlere uzanan bir kudret eli haline geldiğini söyledi.



TİKA'nın 59 ülkede, 61 ofis ve 150 ülkede 25 bin projeyle örnek bir kurum konumunda olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle TİKA bugün bütün dünyada Türk tipi kalkınma modelini ortaya koymaktadır. Bu gerçekten hareketle TİKA'yı ve gerçekleştirdiği projeleri her zamankinden daha değerli buluyorum. Globalleşen bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Her ülkenin bunun bir parçası olma gerektiğinin yanında dilinden kültürüne, ekonomisinden eğitimine, ticaretinden sanayisine kendine özgü varlığını da güçlü bir şekilde devam ettirmesi çok çok önemli. Bu kapsamda hem ülkemizde hem de Türk cumhuriyetlerinde yapılması gereken çalışmalar var. Bu coğrafi kapsama değerlerimiz gereği ihtiyaç sahibi ülkeleri de eklediğimizde çalışma sahası tüm dünya olan bir teşkilat karşımıza çıkıyor. TİKA bu nedenle son derece önemli bir kurumdur."



"Söylemlerimiz ile yaptıklarımız hiçbir zaman farklı olmamıştır"



Ersoy, TİKA'nın bugüne kadar sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayarak, "Ancak hem devamlılığı sağlamak adına hem de dünyanın içinden geçtiği süreçler göz önüne alındığında, sorumluluğu gitgide büyümekte ve ağırlaşmaktadır. Bunun bilincindeyiz ve TİKA'nın her faaliyetini, fikri aşamadan uygulamaya kadar, bu bilinçle planlıyoruz. Kalkınma yardımlarında, Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer alması da doğru işler yaptığımızın göstergesidir. İnsani yardımdaysa ülke olarak dünyanın bir numarasıyız ve bu gurur aziz milletimizindir." diye konuştu.



TİKA'nın Türkiye'nin dış politikasının aynası olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi:



"Dış politikada takınılan tutum ve tavırlar bir devletin karakteridir. Türkiye için bu noktada temel alınan düstur insan haklarıdır, herkes için adalet ve eşitliktir. TİKA, Türkiye'nin insan merkezli dış politikasını, milletimizin derin kültür ve tarihinden gelen değerleriyle birlikte, kendisine ilke edinmiştir. Kalkınma yardımı olarak gerçekleştirdiği her projede, bölgeselden başlayarak değişimin öncüsü olmak için yoğun ve kapsamlı mesai harcamaktadır. Bu anlayış büyük başarıları da beraberinde getirmiştir."



Kalkınma yardımı olarak hayata geçirilen projelerle farklı ülkelerdeki insanların geleceğini güvence altına alan ekonomik altyapının inşa edildiğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:



"Ülkelerin kendi kaynaklarını kendi halklarının refahı için nasıl kullanabileceğinin ve adil bir iş birliğinin nasıl geliştirileceğinin örneğini gösteriyoruz. Bu, kimi zaman Somali'de bir ziraat fakültesi, kimi zaman Kolombiya'da bir okul, yahut Kırgızistan'da bir hastane olarak somut projelere dönüşüyor. Söylemlerimiz ile yaptıklarımız hiçbir zaman farklı olmamıştır. Böyle devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. TİKA, misyon ve vizyonundaki değer ve hedeflerden sapmadan sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğine göre, politika ve proje üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Tüm olanaklarımızla bunun arkasında duracak ve güçlü desteğimizi sürdüreceğiz."



Ersoy, TİKA'nın faaliyet gösterdiği her coğrafyada Türkiye'nin kültür elçisi olarak, ülke tanıtımına muazzam katkı sağladığını belirterek, "Tarihimiz boyunca varlık gösterdiğimiz her bölgede, bize ait eserlere yönelik gerçekleştirdiği onarım ve restorasyon çalışmalarıyla, manevi bağlarımızın devamlılığını sağlarken, kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında da büyük pay sahibi olmaktadır." dedi.



"Ersoy'un tecrübelerinden faydalanarak projeler geliştireceğiz"



TİKA Başkanı Serdar Çam da farklı ülkelerdeki TİKA program koordinasyon ofislerinden gelen koordinatörlerin TİKA'nın her yıl düzenlediği Ankara buluşması çerçevesinde yoğun bir çalışma haftası geçirdiğini vurguladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a TİKA çalışanlarıyla bir araya geldiği için teşekkür eden Çam, toplantının Bakanlığın TİKA faaliyetlerine verdiği desteğin ve ihtiyaçların dile getirilmesi için bir vesile olduğuna dikkati çekti.



Toplantıda, TİKA'nın yürüttüğü kültürel faaliyetlerinin nasıl daha derin ve kapsamlı şartlarda yürütülebileceğinin ele alınacağını söyleyen Çam, "Özellikle proje çeşitlendirmesi noktasında Sayın Bakanımız vesilesiyle turizm alanında yeni müteşebbisleri, girişimcileri, istihdam alanında ise çalıştığımız coğrafyalarda ne tür ek projeler yapabiliriz hangi yeni açılımları yapabiliriz, bu manada birtakım çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.



Bakan Ersoy ile Bosna Hersek'e yaptıkları ziyareti hatırlatan Çam, orada da yeni bir turizm modeli geliştirmeye çalışacaklarını aktardı.



Çam ayrıca, Türkiye'de uluslararası marka geliştirmiş bir girişimci olan Bakan Ersoy'un tecrübelerinden faydalanarak, ekonomiye de katkıda bulunacak projelerin üretilmesi konusuna odaklanacaklarını bildirdi.



TİKA Başkanı Çam, bu toplantıda dile getirilen tavsiye ve talimatlar çerçevesinde TİKA'nın araştırma geliştirme çalışmalarıyla büyüyerek çalışmalarına devam edeceğini anlattı.



TİKA Ankara Buluşması



TİKA Ankara Buluşması kapsamında, TİKA'daki birimler, koordinatör ve yerel asistanlara bilgilendirme yapıyor.



1 Şubat'a kadar sürecek programın bu yılki temasını bilim, teknoloji ve güvenlik oluşturuyor.



Bu kapsamda, TİKA koordinatörleri, programın son gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsünü de ziyaret edecek.

