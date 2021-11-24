TİKA, Sudan'da bir liseye fizik ve kimya laboratuvarı kurdu - Son Dakika

TİKA, Sudan'ın doğusundaki Kesele şehrinde Refah ve Kalkınma Hayır Derneği (WeDCO) tarafından yönetilen el-Mustakbel Kız Lisesine fizik ve kimya derslerinin uygulamalı olarak verileceği fen laboratuvarı kurdu.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kesele şehir merkezinde bulunan kız lisesi öğrencilerinin yaklaşık yüzde 70'inin anne veya babasını kaybetmiş yetimlerden, yüzde 20'sinin bölgede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarından ve yüzde 10'unun mülteci kamplarında yaşayan Eritreli ailelerin çocuklarından oluştuğunu söyledi.

Özden, 217 kız öğrencinin eğitim gördüğü okulun başarı düzeyinin de oldukça yüksek olduğunu dile getirerek laboratuvarlar sayesinde bu başarı seviyesinin artmasını temenni ettiklerini belirtti.

WeDCO Müdürü İdris Yasin Abdullah Muhammed de bu laboratuvarların öğrencilere akademik başarı, özellikle kimya ve fizik olmak üzere çeşitli bilim dallarında bilgi edinme konusunda fayda sağlayacağını ifade etti.

Başta Sudan olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde eksikliklerin giderilmesinde TİKA'nın büyük katkıları olduğuna değinen Muhammed, yardımları için TİKA'ya teşekkür etti.

"Öğrencilerin üniversiteden önce bu bilgileri almaları muazzam bir şey"

Fizik öğretmeni Mutaz İbrahim, "Bu çok güzel ve kıymetli laboratuvarlar çok faydalı olacak. Öğrencilerin üniversiteden önce lisedeyken bu bilgileri almaları muazzam bir şey." ifadelerini kullandı.

Kimya Öğretmeni Osman Said de okulların çoğunda laboratuvar eksikliğini hissettiklerini, TİKA'nın desteğiyle öğrencilerinin tecrübelerini artıracağını kaydetti.