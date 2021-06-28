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Tika, Suriye'de Hayvancılıkla Geçinen Girişimcilere Yayık ve Yem Kırma Makineleriyle Destek Oldu - Son Dakika

Tika, Suriye'de Hayvancılıkla Geçinen Girişimcilere Yayık ve Yem Kırma Makineleriyle Destek Oldu

28.06.2021 10:08
Tika, Suriye'de Hayvancılıkla Geçinen Girişimcilere Yayık ve Yem Kırma Makineleriyle Destek Oldu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla bölgedeki girişimcilere 109 yayık makinesi ve 24 yem kırma makinesi temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla bölgedeki girişimcilere 109 yayık makinesi ve 24 yem kırma makinesi temin etti.

TİKA, Suriye'de yem girdi maliyetlerinin yüksek olması ve hayvansal ürünlerin yeterince değerlendirilememesi üzerine Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Azez, Ahtarin, Çobanbey, Mare ve Soran bölgelerinde sektörün desteklenmesi amacıyla proje başlattı.

"Süt tereyağına dönüşmesi"

Proje kapsamında temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olanlara, TİKA tarafından temin edilen 109 yayık makinesi ile 24 yem kırma makinesi dağıtıldı. Yayık makinesi temini projesi kapsamında taze olarak satılamayan sütün tereyağına dönüştürülmesi ile hem muhafaza süresinin artırılması hem de mamul bir ürün olarak piyasaya sunulması hedefleniyor. Projeyle, bölgede süt işleme teknolojisinin geliştirilmesi, alternatif ürünlerle çeşitliliğin artırılması ve bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan genç girişimcilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yem kırma makinesi temini projesiyle de bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan kişilerin yemlerini kendilerinin üretmesi ve arpa, mısır, buğday gibi yemlerin kırılarak yararlı hale getirilip daha ekonomik ve etkin kullanımı hedefleniyor.

"Besicinin masrafı azalacak"

Çobanbey Tarım Müdürü Ahmet Ali, hayvancılıkla uğraşanlara makinelerin dağıtımı için TİKA ve Türkiye'deki diğerilgili makamlarla iş birliği yaptıklarını söyledi. Ali, "Bu makineler sayesinde hayvancılıkla uğraşanların ürünlerinden daha da faydalanacağız. Besicilerin masrafları azalacak. " diye konuştu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ahmet Rıda Koleş, "Bölgedeki tarım müdürlüğü dağıtılacak makineler için bizleri aradı. Desteğinden dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bu makineler olmadan çok uğraşıyorduk. Yemi yüksek maliyetle çok uzak yerlerden temin ediyorduk. " dedi.

Besicilerden Ahmet Hasan da Çobanbey'deki tarım müdürlüğüne yayık makinesini teslim almak için geldiğini belirterek desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Çobanbey Türkmenlerinden Ebu Ali de "Türkiye bize her yönden yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz. " ifadesini kullandı. AA

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Tika, Suriye'de Hayvancılıkla Geçinen Girişimcilere Yayık ve Yem Kırma Makineleriyle Destek Oldu

Suriye, Tarım, Fırat, TİKA, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tika, Suriye'de Hayvancılıkla Geçinen Girişimcilere Yayık ve Yem Kırma Makineleriyle Destek Oldu - Son Dakika


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