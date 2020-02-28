TİKA, Tacikistan'da Çağdaş Diyabet Okulu kurdu - Son Dakika
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TİKA, Tacikistan'da Çağdaş Diyabet Okulu kurdu

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşu "Hamadoni" işbirliğinde kurulan Çağdaş Diyabet Okulu hizmete girdi.

TİKA, Tacikistan'da Çağdaş Diyabet Okulu kurdu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşu "Hamadoni" işbirliğinde kurulan Çağdaş Diyabet Okulu hizmete girdi.


TİKA, Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve "Hamadoni" işbirliğinde kurulan Çağdaş Diyabet Okulu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Olimzoda Nasim, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. Diyabet hastalarının yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla kurulan okulda, Tacikistan Endokrinoloji Merkezi uzmanları tarafından modern yöntemlerle bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi planlanıyor. Tacikistan'da bir ilk olma özelliği taşıyan okul teorik eğitimlerin verileceği sınıf, yeme-içme alışkanlıklarının düzene sokulması için uygulamalı eğitimlerin verileceği mutfak bölümü, teşhis ve tıbbi tedavilerin uygulanacağı tedavi bölümü ve hastalara spor yapma imkanının sunulacağı dört farklı bölümden oluşuyor. Tacikistan'ın bütün bölgelerinden gelecek diyabet hastalarının istifade edebileceği okulda ayrıca uzaktan eğitim yoluyla diğer bölgelerde bulunan sağlık koleji öğrencilerinin derslerden istifade etmesi planlanıyor.


Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nasim, diyabet hastalarının yaşam kalitesini arttıracak okulun kurulmasına verdiği destekten ötürü TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, işbirliklerinin artarak devam etmesi dileğinde sulundu.


Projenin bir sonraki aşamasında Türkiye'den gidecek olan diyetisyen ve endokrinoloji uzmanları tarafından eğiticilerin eğitimine yönelik bir eğitim programı gerçekleştirilmesi ve bu sayede Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin Tacikistan'a aktarılması planlanıyor. - ANKARA

Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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