TİKA Tarafından Irak'ta Gerçekleştirilen Projeler Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika
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TİKA Tarafından Irak'ta Gerçekleştirilen Projeler Törenle Hizmete Açıldı

24.12.2021 15:15
TİKA Tarafından Irak'ta Gerçekleştirilen Projeler Törenle Hizmete Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kerkük Kalesinde tamamlanan "Nebi Danyal Türbesi Restorasyonu", "Kaleiçi Park ve Rekreasyon Alanı Yapımı" ile "Osmanlı Subayları Mezarlığının Tadilatı" projelerinin açılışı düzenlenen toplu törenle gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kerkük Kalesinde tamamlanan "Nebi Danyal Türbesi Restorasyonu", "Kaleiçi Park ve Rekreasyon Alanı Yapımı" ile "Osmanlı Subayları Mezarlığının Tadilatı" projelerinin açılışı düzenlenen toplu törenle gerçekleştirildi.

2021 yılı içerisinde tamamlanan söz konusu projelerin toplu açılış törenine; Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Kerkük Valisi Rakan Said Cuburi, İTC Başkanı Hasan Turan, Kerkük Eserler Müdürü Muhammed al-Ubaidi, TİKA Bağdat Ofisi Görevlileri, yerel siyasetçiler ve bölge halkı katıldı.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı açılışta yaptığı konuşmada; Kerkük'teki ortak kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir çalışmanın tamamlandığını belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Nebi Danyal Türbesi Restorasyonu", "Kaleiçi Park ve Rekreasyon Alanı Yapımı" ve "Osmanlı Subayları Mezarlığının Tadilatı" ile ilgili uygulama çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade eden Yazıcı, mezarlıkta ve türbede yapılan tadilat çalışmalarının Kerkük Eserler Dairesinin gözetim ve onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Nebi Danyal Türbesi ve Osmanlı Subayları Mezarlığında ana yapıların korunarak aslına uygun şekilde bakım ve yenilemesinin yapıldığını belirten Yazıcı, birbirini tamamlayan bu üç projenin Kerkük Kalesi'nin tanıtım ve korunmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Bu iki mekana girişteki alanın da park ve rekreasyon alanı olarak düzenlendiğini sözlerine ekleyen Yazıcı, Kerkük'te TİKA projelerinin 2022 yılında da devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de basına yaptığı açıklamada; tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Nebi Danyal Türbesi ve Osmanlı subaylarının kabirlerinin bulunduğu mezarlığın onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan TİKA'nın, gurur verici bir iş çıkardığını söyleyerek, " Irak'ın tamamı ve Kerkük için her türlü desteğe hazırız. Yeter ki kültürel mirasımız canlansın ve canlı tutulsun. " diye konuştu.

Kerkük Kalesi içerisindeki "Nebi Danyal Türbesi" ve aynı türbenin bahçesinde yer alan "Osmanlı Subayları Mezarlığı" Kerkük Türkmenleri tarafından en çok ziyaret edilen manevi mekanlar olarak biliniyor. Yapımı tamamlanan parkla beraber bütünüyle TİKA tarafından yenilenen alan, Kerkük Kalesi'nin korunması bakımından önemli bir çalışma olarak görülüyor.

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Kaynak: Habermetre

Osmanlı, Kerkük, Irak, TİKA, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TİKA Tarafından Irak'ta Gerçekleştirilen Projeler Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika

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