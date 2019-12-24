TİKA, Trablus'ta seramik atölyesi açtı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta çini ve seramik atölyesi açtı.

Trablus'taki İslam Sanatları Meslek Okulu'nda kurulan çini ve seramik atölyesinin açılışına, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen de katıldı.

TİKA Libya Koordinatörü Fatih Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın çini ve seramik atölyesinin açılması için, ülkenin en eski meslek okullarından biri olan İslam Sanatları Meslek Okulu'yla iş birliği yaptığını söyledi.

Atölyenin Türkiye'den getirilen bazı ekipmanlarla donatıldığını ifade eden Karaca, burada çini ve seramik alanında pek çok öğrenciye eğitim verileceğini kaydetti.

TİKA'nın, gelecek yıl mesleki eğitim projelerine yoğunlaşmayı planladığını vurgulayan Karaca, gelecek hafta da Trablus'ta güneş enerjisi alanında Türk eğitimcilerin öncülüğünde bir kurs verileceğini dile getirdi.

Meslek Okulu Müdürü Salih Ferac Ebu Galiye ise atölyenin açılmasının okul ve özellikle de çini ve seramik bölümü öğrencileri için çok önemli olduğunu, 40 öğrencinin bu eğitimden faydalanacağını söyledi.