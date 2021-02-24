TİKA, Tunus'ta bir yetimhanenin banyo ve mutfağını yeniledi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunus'taki aile korumasından yoksun ve velayet durumu belirsiz 0-2 yaş arasındaki bebekler için geçici bakım ve barınma hizmeti sunan Dar es Sebil Anne ve Çocukları Koruma Derneği Yetimhanesinin banyo ve mutfağını yeniledi.

TİKA Tunus Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "konut olarak inşa edilmiş ancak 2011 yılından bu yana Dar es Sebil Derneği tarafından yetimhane olarak kullanılan binanın banyo ve mutfak kısımları, 0-2 yaş aralığındaki bebeklerin sağlık, hijyen ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde" TİKA tarafından donatıldı ve düzenlendi.

Açıklamaya göre, proje kapsamında yenilenen kısımların teslimi, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner'in eşi Yasemin Onaner'in katılımıyla gerçekleştirildi.