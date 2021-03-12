TİKA, Tunus'un Kasrin bölgesinde 30 kadın çiftçiye destekte bulundu - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunus'un Kasrin bölgesine bağlı Ayun beldesinde yaşayan 30 kadın çiftçiye destek sağladı.

TİKA'nın Tunus Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayun'da 2019 yılında kurulmuş er-Rabia Tarımsal Kalkınma Grubu üyesi 30 kadına, tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üreticiliği için gerekli hayvan ve malzeme desteğinde bulunuldu.

Proje kapsamında toplam 900 hayvan ve 9 ton yemin yanı sıra ortak kullanıma sunulmak üzere kuluçka makinası, yumurtaların dezenfeksiyonunda kullanılan "fumigasyon kabini" hibe edildiği ayrıca yemlik, suluk, vantilatör, kümes ısıtıcısı, hayvanların bakımı için gerekli aşılar gibi malzemelerin sağlandığı belirtildi.

TİKA'nın bu projesiyle el Ayun bölgesindeki kadınların güçlendirilmesine ve Kasrin'in tarımsal kalkınmasına katkı sunmasını planladığı aktarıldı.