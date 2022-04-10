TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika
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TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı

10.04.2022 17:14
TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye ramazan dolayısıyla gıda paketi ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye ramazan dolayısıyla gıda paketi ulaştırdı.

Başkent Kampala'da bulunan Katwe bölgesinde yapılan dağıtım programına Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Kampala Bölge Bakanı Hajjati Miisa Kabanda, TİKA Uganda Koordinatörü Ömer Aykon'un yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Kampala Büyükelçisi Alp, AA muhabirine, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ramazan boyunca Uganda'nın çeşitli bölgelerinde iftar programları ve gıda kolisi dağıtımları yapacaklarını söyledi.

Katwe'nin Kampala'daki en yoksul bölgelerden biri olduğunu belirten Alp, "Faaliyetlerimiz yarından itibaren okullar, mülteci kampları ve Uganda'nın çeşitli bölgelerindeki fakir halklara yönelik yardım programları şeklinde devam edecek." dedi.

Programın onur konuğu olan Kampala Bölge Bakanı Kabanda, Türk Büyükelçiliğine ve TİKA'ya bu yardım faaliyetinden dolayı teşekkür etti.

Uganda'da ihtiyaç sahibi insanlar olduğunu belirten Kabanda, "Türkiye'den özellikle ramazan ayında daha fazla yardım organizasyonu bekliyoruz. Fakir bölge halkının desteklenmeye ihtiyacı var. Tüm çalışmalarınız için minnettarız." ifadesini kullandı.

TİKA'nın Uganda Koordinatörü Ömer Aykon, yardımların ailelerin 15 günlük ihtiyacını karşılayabileceğini belirterek, "Pirinç, yağ, bakliyat ve şeker gibi ürünlerden oluşan paketin Ugandalılara faydalı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı
TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı
TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı
TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı

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Cansuyu Derneğinden Uganda'ya yardım Cansuyu Derneğinden Uganda'ya yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye, Uganda, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA, Uganda'da 1000 aileye ramazan kumanyası dağıttı - Son Dakika
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