TİKA 1200 yetim ve öksüz çocuk için iftar verdi - Son Dakika

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da 1200 yetim ve öksüz çocuk için iftar programı düzenledi.

Başkent Kampala'ya 35 kilometre mesafedeki Bombo bölgesinde Afrika Dostluk Derneği tarafından inşa edilen Tatlı Vadi Anaokulu ve Yetimhanesindeki iftar programına, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği Ateşe Yardımcısı Mehmet Ali Altay, TİKA Uganda Koordinatörü Ömer Aykon ve çeşitli kurum ve kuruluştan yetkililer katıldı.

TİKA Uganda Koordinatörü Aykon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede ramazan ayı boyunca bir dizi etkinlik ve iftar programı düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Bugünkü iftar programın ilk olduğunu ifade eden Aykon, "Yetim ve öksüz çocuklarla birlikte iftar açtık. TİKA olarak yetimlerle, mültecilerle, engellilerle, sosyal hayattan çeşitli vesilelerle soyutlanmış dezavantajlı gruplarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu ramazanda dezavantajlı gruplarla iftar gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Afrika Dostluk Derneği Başkanı Şemsettin Türkan ise yetimhane ile ilgili yaptığı açıklamada, kompleksin 12 dönüm arazisi üzerine okul, sağlık ocağı ve cami inşa ettiklerini söyledi.

Türkan, 300 yetim ve öksüz çocuğun eğitim gördüğü komplekste eğitim çalışması yürüttüklerini anlatarak, "1000 kişi olarak planladığımız iftar programımıza 1200 kişi katıldı. Çevre köylerden gelen misafirlerimiz yetim çocuklarla buluştular. Hoş bir iftar programı gerçekleştirdik." diye konuştu.