TİKA, Ukrayna'da çocukların tedavisine yardımcı oluyor - Son Dakika
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TİKA, Ukrayna'da çocukların tedavisine yardımcı oluyor

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ukrayna ile sağlık alanında iş birliği yapmaya devam ediyor.

TİKA, Ukrayna'da çocukların tedavisine yardımcı oluyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ukrayna ile sağlık alanında iş birliği yapmaya devam ediyor.

Kiev Solomyanskiy Semti 4 Nolu Çocuk Klinik Hastanesinde TİKA'nın desteği ile duyusal odalar kuruldu. Hastanede düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Çocuk Klinik Hastanesi Başhekimi Marina Kaplun, TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Esin Acar Ergin ve pek çok davetli katıldı.

Büyükelçi Güldere, Ukrayna ve Türkiye arasında iş birliğinin birçok alanda hızla geliştiğini belirterek, "TİKA'nın bu projesi Türkiye ile Ukrayna arasında dostluk sembolü haline gelecektir." dedi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Ergin ise TİKA'nın proje ve programları arasında sağlık sektörünün önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Ergin, "Ukrayna'da yürütülen 'Sağlık Sektöründe İşbirliği Programı' kapsamında gerçekleştirilen bu proje, çocukların tedavisinde modern yöntem ve teknolojinin kullanılmasını desteklemektedir." diye konuştu.

Başkent'te 1962'de kurulan Kiev Solomyanskiy Semti 4 Nolu Çocuk Klinik Hastanesi, sinir sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi ve psikonörolojik hastalıkları olan çocuklara hizmet sunuyor.

Hastane bünyesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezi, Kiev başta olmak üzere, tüm Ukrayna'dan sevk edilen hasta çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Bu merkeze, TİKA'nın projesi kapsamında interaktif zemin seti, çocukların dokunmatik olarak kullanabileceği interaktif ekran, el ve bacak için rehabilitasyon cihazı, interaktif kum havuzu, rehabilitasyon masası gibi duyu bütünleme terapisinde kullanılan cihazlar temin edildi.

Kurulan yeni teknoloji ekipmanlar ile tedavi ve zorlama hissi olmadan çocukların rehabilite olacağı merkezde, çocuklar aynı zamanda öğretici ve eğlenceli zaman geçirme fırsatı bulacak.

Ayrıca sağlanan interaktif cihazlar, çocukların psikolojik gelişimine, kendi düşünce ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olacak.

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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