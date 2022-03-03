TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var - Son Dakika
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TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var

03.03.2022 12:10
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var

UKRAYNA'dan tahliye edilenler arasında bulanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, "Orada hakikaten çok çok büyük insanlık dramı var. Bir savaş var; insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler mağdur ve sığınaktalar" dedi.

UKRAYNA'dan tahliye edilenler arasında bulanan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, "Orada hakikaten çok çok büyük insanlık dramı var. Bir savaş var; insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler mağdur ve sığınaktalar" dedi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Kiev'den alınarak götürüldükleri Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 32 kişi Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geldi. Gelenlerden Ticaret Bakanlığı Ukrayna Ticaret Müşaviri Bülent Orhan Türel'i, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık karşıladı.

Otobüsle gelenler arasında bulunan TİKA Ukrayna  Koordinatörü  Cüneyt Esmer, Ukrayna'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, "TİKA'nın Ukrayna sorumlusuyum. Bugün işte bu heyetle beraber bir otobüs dolusu arkadaşımızla sağ olsun elçilerimizin dün kaldırdığı iki otobüsten birisine bindim. Onunla da yaklaşık 48 saatte bu buradaki gümrüğe geldik. Allah'a çok şükür bugünleri de gördük, sağ salim geldik buraya. Ama orada hakikaten çok çok büyük insanlık dramı var. Bir savaş var; insanlar, kadınlar, çocuklar, bebekler mağdur ve sığınaktalar" dedi.'CANSİPARANE ÇALIŞILIYOR'Orada çok fazla Türk vatandaşı olduğunu söyleyen Esmer,büyükelçiler ve Dışişleri Bakanlığının cansiparane çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti: "Büyükelçimiz orada kaldı. Şu ana kadar elçiliğimizin sağladığı otobüslerle birçok Ukrayna vatandaşı geldi. Bir tren ayarlandı. Hem öğrenciler hem de Kiev'den 2 bin 500  vatandaşımız  İvan Franko Üssü'nden tahliye oldular. Otobüsler devamlı kalkıyor. Son duyuruda da vatandaşlarımıza büyükelçiliğimiz kapılarını açtı. Orada kalıyorlar güvenlik açısından. Yemekler de veriliyor, öğrenciler için 24 saat çalışan bir elçiliğimiz var. Dışişleri Bakanlığımız da sağ olsun arkamızda. Allah devletimizden razı olsun. Şu andaki aşamada hatta sadece Türk vatandaşları değil, Ukrayna vatandaşları, Azeri vatandaşları, Türkmenistan vatandaşları  birçok ülkenin vatandaşına da yardımcı oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Hatta Ukraynalıları da getirmek için çalışmalar yapılıyor. Tabii ki Dışişleri Bakanlığımız  çok büyük gayret sarf ediyor. Kriz masası da oluşturmuştu. Kriz masasıyla  bütün vatandaşlarımız hala aranıyor orada. Tek tek Allah sonumuzu hayır etsin. Oradaki Türk öğrencilerimize yavaş yavaş geliyorlar. Trenler de kalkıyor. İnşallah hepimiz sağ salim bu şeyi atlatırız. İnşallah bu savaş biter. Biz de sağ salim tekrar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz."

Gelenlere işlemlerinin ardından Kızılay tarafından yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.


TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var - Son Dakika


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