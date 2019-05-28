Son Dakika Haberleri: TİKA Ürdün'de ramazan yardımlarına devam ediyor
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TİKA Ürdün'de ramazan yardımlarına devam ediyor

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında Ürdün'de ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Ürdün'de ramazan yardımlarına devam ediyor, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında Ürdün'de ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.
TİKA, Türk Hayır Cemiyeti'nin iş birliğiyle Amman'ın kuzeyindeki Suveyleh bölgesinde ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda paketi dağıttı.
Dağıtım sırasında Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile TİKA Amman Koordinatörü Kürşad Mahmat da hazır bulundu.
AA muhabirine konuşan Türk Hayır Cemiyeti Başkanı Muhammed et-Türk, yapılan yardımlar dolayısıyla TİKA ve Büyükelçi Karagöz'e teşekkür etti.
TİKA Amman Koordinatörü Mahmat da yardımlar kapsamında başkentin güneyindeki Madeba kentinde bulunan 50 Türkmen aileye gıda paketi ulaştırıldığını söyledi.
TİKA, ramazan yardımları kapsamında geçen hafta da Ürdün'ün Ceraş kentinde Filistinli 250 mülteci aileye gıda yardımında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:44 Kaynak: AA
Ürdün, Güncel
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