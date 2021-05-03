TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde uluslararası polis eğitimleri sürüyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü, "Uluslararası Polis Eğitimleri Projesi" kapsamında, Bosna-Hersek ve Karadağ'da çevrim içi eğitimler düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, proje çerçevesinde, Bosna-Hersek ve Karadağ'da "Suç İstihbarat Analizi Eğitimi" ile Bosna-Hersek'teki Interpol-Europol personeline yönelik "Uluslararası Suçlarla Mücadele İşbirliği Kanalları Eğitimi" düzenlendiği belirtildi.

TİKA'nın, Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübesini aktarmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, yüz yüze yapılan hizmet içi ve uygulamalı programların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi platformlara taşınarak devam ettiği kaydedildi.

Eğitim programının açılışında konuşan Bosna Hersek Federal İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elvedina Hodzic, düzenlenen bu eğitimlerin güvenlik teşkilatları mensuplarına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Karadağ Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dejan Knezeviç de eğitimlerin, aynı zamanda tecrübe alışverişi olarak kendilerine katkı sağlayacağından emin olduklarını dile getirerek, TİKA'ya teşekkür etti.

Suçla mücadelede ortak bilinç geliştirilmesi amaçlanıyor

TİKA'nın açıklamasında, eğitimlerin içeriğiyle ilgili de bilgi verilerek, emniyet mensuplarına yönelik karşılıklı tecrübe paylaşımı, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve polis teşkilatlarının terminolojilerinde ülkeler arası birlik sağlanması amacıyla 5-8 Nisan 2021 tarihleri arasında, Bosna Hersek ve Karadağ Emniyet teşkilatlarından 35 personele çevrim içi "Suç İstihbarat Analizi Eğitimi" verildiği aktarıldı.

Bosna Hersek Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol biriminde görev yapan 12 kursiyerin katıldığı 4 gün süren "Uluslararası Suçlarla Mücadele İşbirliği Kanalları Eğitimi"nin ise 13–16 Nisan 2021 tarihleri arasında yine çevrim içi olarak düzenlendiği anımsatıldı.

Eğitimde, İnterpol'ün görev alanı, amaç ve yapılanması, irtibat görevlilerinin görev alanı ve faaliyetlerinin anlatıldığı ifade edilerek bu kapsamda, kursiyerlerle uluslararası terör, asayiş ve kaçakçılık suçları ile uluslararası veri tabanları, ülke mevzuatları konularında ulusal ve uluslararası uygulamalar ışığında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kursların büyük yarar sağladığını dile getiren katılımcılar ise eğitimlerde aldıkları bilgileri ülkelerinde kullanacaklarını belirtti.