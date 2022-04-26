TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi - Son Dakika
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TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi

26.04.2022 22:35

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonuyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonuyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Vekili Hüsnü İsmaili, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, ramazan boyunca yaptıkları hitaplarda, birlikteliğe ve dayanışmaya daima vurguda bulunduklarını aktardı.

Sekizkök, "Bizleri bir arada tutan kültürümüzün güzel değerlerini bizler yaşatıyoruz, bundan sonraki nesiller de çocuklarımız da yaşatmaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız her şeyimiz, geleceğimizin teminatı." dedi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ise TİKA'nın kurulduğu 1992 yılından beri eğitim, sağlık, insani yardım, restorasyon ve pek çok alanda kalkınma ve iş birliği projeleri yürüttüğünü anımsattı.

Söğüt, Kuzey Makedonya'da TİKA'nın 2005 yılında kurulduğunu ve 2005-2022 yılları arasında 1100'den fazla proje ve faaliyet yürüttüğünü söyledi.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise Makedonya Türk toplumu için birçok alanda faaliyet yürüttüklerini hatırlattı.

TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi
TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi
TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi
TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi
TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA ve MATÜSİTEB, Kuzey Makedonya'da iftar verdi - Son Dakika


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