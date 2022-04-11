TİKA ve TDV'den Güney Afrika'ya toplam 1100 yardım paketi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Johannesburg merkezli Müslüman Ulema Konseyi iş birliğinde, Güney Afrika'da toplam 1100 yardım paketi dağıttı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA ve TDV'nin bu yardımlarıyla Türk kuruluşlarınca Güney Afrika'da gerçekleştirilen yardım kolisi sayısının 3 bini geçtiğini söyledi.

Ramazanın ilerleyen günlerinde de yardım paketi dağıtımlarına devam edileceğini belirten Kandaş, bu vesileyle Türk insanının yardım elini Afrika'nın öbür ucuna kadar uzatan tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Yılmaz, son 2 günde Gauteng eyaletinin Azadville, Soweto, Ennerdale, Aandblom ve Jan Hofmeyer bölgelerinde 700 yardım paketi dağıtımını tamamladıklarını, bu sayının ramazan sonuna kadar 1300'e ulaşmasını planladıklarını aktardı.

Yılmaz, bu sene ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığınca ramazanda Güney Afrika'da yaşayan Türk vatandaşlarına dini hizmet sunmak üzere bir din görevlisi görevlendirildiğini belirtti.

"Türk halkına minnettarız"

TİKA Güney Afrika Koordinatörü Abdülkadir Abukan, ramazanın ilk haftası itibarıyla Mpumalanga eyaletinin Hector Spruit bölgesinde 400 yardım paketi dağıttıklarını söyledi.

Müslüman Ulema Konseyi Bilal Vaid, "Güney Afrika halkına gösterdikleri cömertlik ve nezaket için Türk halkına minnettarız ve Türk kardeşlerimizle devam eden ortaklıkları dört gözle bekliyoruz." dedi.

TİKA ve TDV dışında bölgede faaliyet gösteren diğer Türk kuruluşları da ramazan ayı kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Güney Afrika Temsilcisi Erhan Yemelek, İHH olarak 3-4 Nisan'da Gauteng ve Kuzey Batı eyaletlerinde 650 yardım paketi dağıttıklarını aktardı.

Afrika Milli Görüş Vakfı (ANV) Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Timur Demir de Milli Görüş Teşkilatı bünyesinde bulunan uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneği iş birliğinde ramazanın ilk haftası itibarıyla ülkenin 10 farklı bölgesinde 1340 yardım paketi dağıttıklarını kaydetti.