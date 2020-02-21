TİKA ve TRT Azerbaycanlı gazeteciler için "Yeni Medya" eğitimi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA ve TRT Azerbaycanlı gazeteciler için 'Yeni Medya' eğitimi düzenledi - Son Dakika

TİKA ve TRT Azerbaycanlı gazeteciler için "Yeni Medya" eğitimi düzenledi

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Azerbaycanlı gazeteciler için "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi" programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Azerbaycanlı gazeteciler için "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi" programı düzenledi.

TİKA'nın organize ettiği ve TRT'den uzmanların bilgi paylaştığı programa Azerbaycanlı gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.

Bir hafta süren programın sonunda başarılı olanlara sertifika verildi. Sertifika törenine katılan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, gazeteciliğin gelişen dünyaya ve yeni medya eğilimlerine ayak uydurmasının önemli olduğunu, Azerbaycanla her alanda yürütülen işbirliğini bu konuda da sürdürdüklerini belirtti. Özoral, programı düzenleyen TİKA ve TRT yetkilileriyle katılımcılara teşekkür etti.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da programla yeni medya konusundaki yeni yaklaşımların öğrenilmesi bakımından Azerbaycanlı gazetecilere katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kursiyerlere sertifikalarını Büyükelçi Özoral, TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Polat ve diğer yetkililer takdim etti.

Eğitim programında yaklaşık 30 Azerbaycanlı gazeteciye dijital medyada iş, içerik ve üretim modelleri, dijital medyada tasarımın önemi, dijital medya yönetimi ve raporlama, gazeteciler için Google araçları, viral video teknikleri, multimedya haber teknikleri, uluslararası medyada haber ekonomisi, mobil uygulamalar ve sosyal medya reklamcılığı konularında eğitimler verildi.

TİKA, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da düzenlediği "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi" programlarında başarılı olan gazetecileri nisan ayında Türkiye'de ağırlayacak. Eğitimin ikinci ayağında kursiyerlerin uygulama yaparak tecrübe kazanmaları amaçlanıyor.

TİKA ve TRT Azerbaycanlı gazeteciler için Yeni Medya eğitimi düzenledi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız
Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve büyüme beklentisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:58:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA ve TRT Azerbaycanlı gazeteciler için "Yeni Medya" eğitimi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]