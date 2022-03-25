SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı - Son Dakika
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SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı

25.03.2022 21:41

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT'nin ortaklaşa düzenlediği yeni medya haberciliği eğitim programı tamamlandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT'nin ortaklaşa düzenlediği yeni medya haberciliği eğitim programı tamamlandı.

Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Bosna Hersek'ten 25 medya çalışanının katıldığı eğitim programı 21-25 Mart'ta Saraybosna'da yapıldı.

Eğitim programının ardından düzenlenen diploma töreninde konuşan TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Muhammed Ünal, "Son birkaç yılda, bizi geleneksel gazetecilikten yeni medyaya geçmeye teşvik eden teknolojilerin, internetin, sosyal ağların inanılmaz gelişimine tanık olduk." dedi.

Saraybosna TRT Temsilcisi Bekim Muftarevic, son dört yılda 99 ülkede 12 bin kişinin TRT'den eğitim aldığını belirterek, bu yıl 2 bin kişiye eğitim verilmesinin planladığını söyledi.

TRT'nin Balkanlar'daki misyonu ile kalıcı barışı, çok taraflı ve bölgesel iş birliğini güçlendirdiğinin altını çizen Muftarevic, "Dizi, ortak yapım filmler ve çizgi filmlerle kadim tarihimizi dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Bosna Hersek Radyo Televizyonu (BHRTV) Dış İlişkiler Sorumlusu Lejla Babovic, TİKA ve TRT'ye teşekkür ederek, çalışanlarının eğitimden çok memnun kaldığını belirtti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Saduk Babur Girgin, "Balkanlar'da komşuluk çok önemlidir, birkaç ülke hariç komşu kelimesinin versiyonları Balkanlar'da kullanılır." dedi.

Girgin, komşuluğun özelliğinin paylaşmak ve destek vermek olduğunu hatırlatarak, "TRT dünya çapında bir marka oldu, teknik imkan ve program kalitesi ile çağı yakalayıp lider oldu.

Böyle bir nimeti komşuluk ilkeleri uyarınca paylaşmamak olmaz." diye konuştu. ???????

Daha önce Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da düzenlenen eğitim programı Sırbistan'da da gerçekleştirilecek.

SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı - Son Dakika
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