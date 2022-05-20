TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı - Son Dakika
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TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı

20.05.2022 17:24
TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT'nin ortaklaşa düzenlediği "Yeni Medya Habercilik Temel Seviye Eğitim Programı" tamamlandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT'nin ortaklaşa düzenlediği "Yeni Medya Habercilik Temel Seviye Eğitim Programı" tamamlandı.

TİKA ve TRT iş birliğinde düzenlenen eğitim programı 16-20 Mayıs'ta Sırbistan'da yapıldı.

Köklü yayıncılık tecrübesi, gelenekten alınan bilgi ve birikimin deneyimli bir kadroyla gelecek nesillere aktarıldığı eğitim kapsamında, Asya Pasifik ülkeleri ve Afrika gazetecilerinin ardından Türk Dünyası ülkelerinin gazetecileri de bir araya geldi.

5 gün süren eğitim programda TRT Dijital Yayınlar Birimi'nden Resul Daban ve Sercan Türkyılmaz, katılımcılara dijital medya ve sosyal medya platformlarına özel içerik üretimi konularında uygulamalı olarak eğitim verdi.

TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Mete Anaç, burada yaptığı açıklamada, "2009'dan itibaren Sırbistan'da 300'den fazla proje hayata geçirdik. Bu projeler arasında, eğitim projelerimizin önemli yeri var. Projelerdeki amaç iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha üst düzeye çıkarmak. Aynı zamanda Türkiye'nin bilgi birikimi ve tecrübesini buradaki kişiler ile paylaşmak." diye konuştu.

Belgrad'da düzenlenen programın, Türkiye'de düzenlenecek bir diğer programla devam edeceğinin altını çizen Anaç, "Bu eğitim programına, Sırbistan'ın çeşitli medya kuruluşlarından medya mensupları katıldı. Buradan seçilecek kişiler Türkiye'de ileri seviye eğitim programına katılacak." dedi.

Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) eğitim bölümünde görev alan Ana Djurkovic, TİKA ile yapılan iş birliğinden ve eğitime katılan kursiyerlerin programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA ve TRT iş birliğinde gerçekleştirilen yeni medya haberciliği eğitim programı 07-11 Mart'ta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, 21-25 Mart'ta ise Bosna Hersek'te gerçekleştirilmişti.

TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı
TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı
TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı
TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı
TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı

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Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Medya, TİKA, Güncel, Son Dakika

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