Tika ve Tse'den Azerbaycan'da Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) iş birliğinde Azerbaycan
Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve Sumgayıt Kimya Sanayi Parkı personeline ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi eğitim programı başlatıldı.
Azerbaycan Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsünde düzenlenen programın açılış toplantısına TSE Bakü
Temsilcisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu, TİKA Bakü Program Koordinatör Yardımcısı Ersin Çopur, Azerbaycan Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Vilayet Veliyev ve kursiyerler katıldı.
Veliyev basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kalite yönetim standartlarının hizmet ve üretim yapan tüm kuruluşlarda uygulanmasının önem arz ettiğini belirtti.
Standartların uygulanmasının hem kalitenin artırılması hem de yönetim sisteminin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Veliyev, başkanlığını yaptığı ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığına bağlı olarak makro ekonomi politikaları ile sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve diğer üretim sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapan Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü için ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi standardı için başvurduklarını bildirdi.
Azerbaycan'ın en önemli organize sanayi bölgesi olan Sumgayıt Kimya Parkı için de ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi ve ISO 50001 enerji yönetimi standartlarının alınmasının öngörüldüğünü ifade eden Veliyev, TİKA ve TSE yetkililerine eğitim desteği dolayısıyla teşekkür etti.
TSE Bakü Temsilcisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu da proje ile Azerbaycan'da petrol dışı sektörlerinin geliştirilmesine yönelik ulusal stratejik yol haritalarına uyumlu şekilde üretim ve verimliliğin artırılmasına destek olunmasının amaçlandığını söyledi.
Eğitim programının 15 gün devam edeceğini aktaran Yüzereroğlu, daha sonra TSE olarak Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü ve Sumgayıt Kimya Parkı için ISO 9001: 2015 ve ISO 50001 belgelendirmesi yapacaklarını belirtti.
Yüzereroğlu, Azerbaycan'daki firmalara en yüksek derecede hizmet vermeyi taahhüt ettiklerini, Türkiye
'nin deneyimini kardeş ülkeye aktarmaya devam edeceklerini dile getirdi.
TİKA Bakü Program Koodinatör Yardımcısı Çopur, enstitünün talebiyle sertifikasyon ve eğitim programı başlattıklarını, hem enstitü hem de Sumgayıt Kimya Parkı'nın kalite ve verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.
Çopur, Azerbaycan'da yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinin de aynı kalite belgelerini almasında TİKA olarak desteklerinin devam edeceğini ifade etti.