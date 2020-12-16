TİKA Venezuela'da bir hastaneye yanık ünitesi kurdu - Son Dakika

TİKA Venezuela'da bir hastaneye yanık ünitesi kurdu

16.12.2020 17:09
TİKA Venezuela'da bir hastaneye yanık ünitesi kurdu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir hastanenin yanık ünitesini yenileyerek, Türkiye'den tedarik edilen tıbbi ekipman ve cihazlarla üniteyi kullanıma hazır hale getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir hastanenin yanık ünitesini yenileyerek, Türkiye'den tedarik edilen tıbbi ekipman ve cihazlarla üniteyi kullanıma hazır hale getirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Venezuela Sağlık Bakanlığı yetkililerin talebi üzerine, yanık ünitesinde son yıllarda hızlı artan yanık vakalarına yeterli tedavi hizmeti verilememesi sebebiyle Karakas'taki Dr. Jesus Yerena Hastanesine tamirat, tadilat ve donanım desteği verildi.

TİKA, Karakas'taki en büyük yanık ünitesinin tamirat ve tadilatının yanı sıra Türkiye'den temin edilen 2 meşher cihazı, 2 cilt dermatomu, 6 hasta yatağı, EKG cihazı ve çeşitli ekipman ve cihazların kurulumunu yaptı.

Yenilenen yanık ünitesinin resmi açılışına, TBMM Venezuela Dostuk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Serkan Bayram başkanlığındaki milletvekillerinden ve YSK üyelerinden oluşan heyet, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela Sağlık Bakanı ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yvan Gil ve hastane yetkilileri katıldı.

Törende, Venezuela Sağlık Bakanı Gil, sağladığı destek için ülkesi adına TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, bu önemli destekle Venezuela ile Türkiye arasındaki yakın dostluğunun ve iş birliğinin artarak devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu da Türkiye'nin bu yardımın Venezuela ile Türkiye arasındaki iş birliğinin bir parçası olduğunu ve iki kardeş ülkenin iş birliğinin güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Venezuela, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA Venezuela'da bir hastaneye yanık ünitesi kurdu - Son Dakika


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